В Каспийском море произошел взрыв на катере азербайджанской нефтегазовой компании SOCAR.

Погиб один сотрудник компании и еще трое получили травмы, сообщает ghall.com со ссылкой на пресс-службу SOCAR.

Это произошло днем 29 октября, когда судно находилось рядом с поселком Гюрган. На борту катера была взрывчатка, предназначенная для геолого-разведочных работ на мелководье.

Пострадавшие госпитализированы. Причины взрыва установит проверка.

Фото с сайта ghall.com.