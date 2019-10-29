В Каспийском море взорвался катер компании SOCAR: есть погибшие / Фото

08:15 30.10.2019   Азербайджан

В Каспийском море произошел взрыв на катере азербайджанской нефтегазовой компании SOCAR. 

Погиб один сотрудник компании и еще трое получили травмы, сообщает ghall.com со ссылкой на пресс-службу SOCAR. 

Это произошло днем 29 октября, когда судно находилось рядом с поселком Гюрган. На борту катера была взрывчатка, предназначенная для геолого-разведочных работ на мелководье. 

Пострадавшие госпитализированы. Причины взрыва установит проверка.

Фото с сайта ghall.com.



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