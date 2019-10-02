К приезду Шойгу командующий войсками ЮВО проверил боевую готовность подразделений российской военной базы в Армении

09:30 30.10.2019   Армения

Группа офицеров под руководством командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковника Александра Дворникова проверила боевую готовность 102-й российской военной базы в Армении.

Александр Дворников провел командно-штабную тренировку по противодействию терроризму, осмотрел общежития, казармы, госпиталь, материальную базу полигонов Камхуд и Алагяз, объекты социальной инфраструктуры, расположенные в военных городках Гюмрийского военного гарнизона. В парках боевых машин соединения командующий войсками округа ознакомился с проводимыми мероприятиями по переводу вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Республику Армения.

В Армении Шойгу проинспектирует дислоцированную в Гюмри российскую военную базу и проведет переговоры со своим армянским коллегой, пишет пресс-служба Минобороны России.

В частности, глава российского военного ведомства заслушает доклад командира соединения о ходе выполнения плана боевой подготовки и обустройства социальных объектов.      

В Ереване Сергей Шойгу проведет переговоры с министром обороны Армении  Давидом Тонояном.

Будут обсуждаться вопросы военного и военно-технического сотрудничества.     

Планируется, что Сергей Шойгу будет принят высшим политическим руководством Армении.

На севере Армении в городе Гюмри развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ.

Россия и Армения 20 августа продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности.

База оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.

По информации Интерфакс, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская военная база, дислоцированная в Армении, является гарантом стабильности на Кавказе, способна совместно с армией республики противостоять существующим угрозам.

"На территории Армении находится 102-я российская военная база, которая является гарантом стабильности в кавказском регионе. Сегодня её проинспектировал. База боеспособна и готова совместно с Вооружёнными силами Армении противостоять существующим угрозам безопасности", - сказал Шойгу на переговорах с главой военного ведомства республики Давидом Тонояном.



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