В Крыму летчики-истребители Северного флота тренировались на наземном «авианосце»

09:00 30.10.2019   Крым

Воккупированном Крыму летчики 100-го отдельного корабельного истребительного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота России провели тренировки на наземном аналоге авианосца.

Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы флота, пишут Новости Крыма.

«В течение октября летчики отрабатывали навыки посадки на наземном испытательном тренировочном комплексе авиационном (НИТКА)», – отмечается в сообщении.

Сообщается, что из Мурманской области России в оккупированный Крым были перебазированы три самолета МиГ-29К и два МиГ-29 КУБ.

«Совершенствовали летные навыки 17 пилотов под руководством командира полка полковника Владимира Кокурина. Они отработали более 10 летных смен, выполнив более 250 проходов на малой высоте над тренажером, около 100 касаний условной палубы, а также посадки с зацепом», – уточнили в ведомстве.

Сообщается, что на этой неделе летчики передислоцируют на аэродром Североморск-3 на Кольском полуострове России свою боевую и учебную технику, на которой они тренировались в оккупированном Крыму.



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