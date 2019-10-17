Расчеты ЗРК «Бук-М2Э» России и Египта провели совместные тренировки на учении войск ПВО
|08:45 30.10.2019
|Крым
Сводные боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М2Э» России и Египта приступили к практическим действиям в сложных условиях африканской пустыни.
В совместном учении от Министерства обороны Российской Федерации принимает участие более 100 зенитчиков Южного военного округа из подразделений, дислоцированных в Волгоградской области, Краснодарском крае, Северной Осетии и оккупированном Крыму, пишет пресс-служба Минобороны России.
«В ходе первых совместных практических занятий на комплексах «Бук» военнослужащие выполнили нормативы по топопривязке и вводу исходных данных, переводу техники в различные степени боевой готовности», – рассказал командир батареи капитан Максим Савич.
«Общение и обмен опытом с египетскими военнослужащими на начальном этапе учения происходит с помощью переводчика, как на арабский, так и на русский языки», – пояснил начальник расчета самоходной огневой установки старший лейтенант Алексей Омельченко. «Все органы управления техники на русском языке, что ещё больше упрощает нам взаимодействие между собой в составе сводного расчета. Все у нас получается с первых совместных действий», – добавил старший лейтенант.
Совместное российско-египетское учение войск ПВО «Стрела дружбы-2019» проводится в период с 26 октября по 7 ноября на территории учебного тактического центра войск ПВО Арабской Республики Египет и направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран.
Ще на цю тему:
ЮВО: Ударные вертолеты отработали огневую поддержку штурмовых отрядов спецназа в ночных условиях
На Каспийской флотилии РФ завершена итоговая проверка
ЮВО: На совместных международных учениях созданы сводные боевые расчеты ЗРК России и Египта
ЮВО: Ударные вертолеты отработали огневую поддержку штурмовых отрядов спецназа в ночных условиях
Зенитчики Каспийской флотилии отразили удары средств воздушного нападения условного противника
ЮВО: В Египте начались первые совместные российско-египетские учения с участием крымских военных
ЮВО: За летний период российские военные более 550 раз выполняли боевые стрельбы в горах и на побережье Абхазии
ЮВО: На Кубани экипажи вертолетов выполнили боевые стрельбы на предельно малых высотах
ЮВО: Летчики армейской авиации на российской базе в Армении выполнили пуски управляемых ракет
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Абхазии завершили учебные сборы на полигонах