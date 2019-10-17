В оккупированном Симферополе прошла церемония отправки 150 призывников в российскую армию.

Об этом сообщает сайт российского «парламента» Крыма, пишет ATR.

Крымская правозащитная группа напомнила, что призыв крымчан в армию России «грубо нарушает нормы международного гуманитарного права».

«Проведение призыва жителей оккупированных территорий в армию оккупирующей державы, а также непрекращающаяся на территории Крыма пропаганда службы в ВС РФ нарушают ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Четвертой Женевской Конвенции), а перемещение призванных граждан Украины с оккупированной территории на территорию РФ нарушает ст. 49 этой Конвенции», — говорится в сообщении правозащитников.

По словам «российского военного комиссара» Крыма Олега Ермилова, после российской аннексии Крыма на службу в российскую армию призвали более 16 тысяч крымчан. В этом году российские военные планируют призвать около 2,6 тыс. человек. Ранее член Крымской правозащитной группы Александр Седов сообщил, что с 2014 года в российскую армию призвали 18,9 тыс. крымчан. По данным правозащитника, суды в Крыму по состоянию на 30 сентября вынесли 72 приговора за уклонение от службы в российской армии.