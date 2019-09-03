Около половины номерного фонда отелей в оккупированном Крыму находится в "тени".

Легализация этого бизнеса даст существенный прирост налоговых поступлений, заявил и.о. "министра курортов и туризма" оккупированного Крыма Вадим Волченко, пишет Крыминформ.

"Мы говорим о достаточно серьезных цифрах, и понимаем, что от 40 до 50% всего номерного фонда Крыма находится в «тени». Это очень серьезная точка роста, потому что, получив эти отели, этот номерной фонд, в легальном поле мы сможем очень здорово прирасти и в налогах", – сказал Волченко.

По его словам, к объективным причинам, по которым отели работают вне правового поля, относится несовершенство федерального и регионального законодательства. "Необходимы некоторые изменения. Необходимо смягчение требований по противопожарной безопасности, но не в смысле снижения уровня самой безопасности, а в упрощении и адаптации норм. То же самое касается сферы Роспотребнадзора", – добавил он.

И.о. "министра" отметил, что меры для легализации отелей уже разработаны, однако требуют обсуждения, поскольку необходимо убедиться, что они подойдут на пользу бизнесу. В частности, среди разработанных мер, налоговые льготы, возможности оформления земельных участков, а также смягчение требований проверяющих органов.