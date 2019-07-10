Україна посилить охорону держкордону - Рада ухвалила закон

21:21 29.10.2019   Украина

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону" (№0905).

Його ухвалення підтримали 288 народних депутатів за мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Закон розроблено з метою створення належних умов для інженерно-технічного облаштування державного кордону України із суміжними державами, насамперед із Російською Федерацією.

Водночас документ має на меті забезпечення виконання Державною прикордонною службою України завдань з охорони та захисту державного кордону шляхом нормативно-правового визначення розмірів земельних ділянок, які надаються органам Державної прикордонної служби України для будівництва та утримання інженерно-технічних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій та інших об’єктів прикордонної інфраструктури.

Закон визначає, щоб у постійне користування ДПСУ надавалися земельні ділянки завширшки 30-50 метрів уздовж усієї лінії державного кордону, а також звільнити ці органи від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

Актуальність цього закону полягає в тому, що жодним нормативно-правовим актом не визначено розмір земельних ділянок, які надаються військовим частинам Державної прикордонної служби України для створення прикордонної інфраструктури на державному кордоні.

На українсько-російському, українсько-білоруському, українсько-молдавському кордонах є земельні ділянки, які значаться у власності сільськогосподарських підприємств (а в окремих випадках - й інші ділянки), які розпайовані фактично по лінії державного кордону та на них уже оформлено право власності без урахування статті 3 закону "Про використання земель оборони", за якою вздовж державного кордону України встановлюється прикордонна смуга, в межах якої діє особливий режим використання земель.

Водночас він уточнив, що в разі ухвалення закон набуде чинності з 1 січня 2020 року.

Як повідомлялося раніше, 18 грудня Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №6777 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону". Ним передбачається надати у постійне користування ДПСУ земельні ділянки завширшки не менше 50 метрів уздовж лінії державного кордону.

10 жовтня Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував парламенту ухвалити в другому читанні та в цілому законокопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону" (№0905).



Ще на цю тему:

18:00 22.10.2019
У Держприкордонслужбі ліквідують регіональні управління
17:01 23.09.2019
Держгідрографія закликає президента та Уряд встановити морський кордон із РФ
20:08 02.08.2019
На україно-молдовському кордоні відкрився ще один спільний пункт перетину
11:40 24.07.2019
Кордон з Росією та Молдовою посилили комплексами ядерного контролю / Фото
09:38 10.07.2019
Россия подтягивает войска к границе: Маломуж оценил вероятность нападения на Украину
18:44 28.06.2019
Украина провела воздушный мониторинг границы с РФ
13:01 22.04.2019
МВС посилює роботу своїх підрозділів в Азово-Чорноморському басейні
09:21 11.04.2019
Морська охорона посилила патрулювання прилеглих до адмінмежі з Кримом районів, а також на Азовському морі і Дунаї
13:21 01.04.2019
Для патрулювання Чорного та Азовського морів призначено вісім тактичних груп - Держпогранслужба
14:41 19.03.2019
Держприкодонслужба України затримала два судна з вимкнутою АІС
16:41 20.02.2019
Уряд створив Ізмаїльський загін морської охорони ДПСУ
18:21 06.02.2019
В Беларуси прокладывают военные дороги к границе с Украиной
Новини
Азербайджан Азербайджан
16:41 29.10.2019
В Баку состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Беларуси
14:41 29.10.2019
Alstom запустил в коммерческую эксплуатацию в Азербайджане свой пассажирский локомотив
15:30 28.10.2019
США и Азербайджан обсудили двусторонние связи в Брюсселе / Фото
13:45 25.10.2019
Стратегические валютные резервы Азербайджана превысили 50 млдр долларов
Всі новини країни
Армения Армения
15:41 25.10.2019
Российские специалисты получат доступ в биолаборатории в Армении
16:45 24.10.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении прошел единый день артиллерийского огня
14:00 24.10.2019
Россия направила Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
11:20 24.10.2019
ЮВО: Летчики армейской авиации на российской базе в Армении выполнили пуски управляемых ракет
Всі новини країни
Болгария Болгария
15:41 29.10.2019
Шпигунський скандал у Європі: За що Болгарія вислала російського дипломата
19:15 28.10.2019
Скандал у Болгарії: дипломата посольства РФ звинуватили у шпигунстві
14:20 28.10.2019
Члены правящей партии Болгарии лидируют на выборах в крупнейших городах страны
12:45 25.10.2019
У Болгарії обрали нового генерального прокурора попри протести
Всі новини країни
Греция Греция
16:00 28.10.2019
Агентство S&P повысило кредитный рейтинг Греции
16:41 25.10.2019
На півночі Греції у водопровідній воді виявили уран
14:45 23.10.2019
У Греції катер берегової охорони зіткнувся з човном мігрантів, загинула дитина
09:00 22.10.2019
Экипаж патрульного корабля ЧФ принял участие в торжественных мероприятиях в греческом порту
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:45 28.10.2019
Парламент Грузии рассматривает конституционные изменения по выборам
13:00 28.10.2019
ЮВО: В Абхазии расчеты ЗРК отразили налет штурмовой авиации условного противника
10:30 28.10.2019
Американская компания Conti International покидает проект Анаклия
08:15 28.10.2019
Генсек НАТО встретился с главой грузинского оборонного ведомства / Фото
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:41 29.10.2019
Кишинів оголосив молдавського олігарха Плахотнюка в міжнародний розшук
09:45 25.10.2019
Росія відмовилась збільшити експортні квоти для Молдови
15:45 22.10.2019
Парламент Молдовы выступает за процесс многостороннего сотрудничества в Черноморском регионе
12:41 21.10.2019
Проросійський і проєвропейський кандидати виходять у другий тур в боротьбі за крісло мера Кишинева
Всі новини країни
Россия Россия
15:21 29.10.2019
Портовый оператор из ОАЭ, работающий в “Южном” и “Черноморске”, покупает Дальневосточное морское пароходство
15:11 29.10.2019
Кремль висунув умову Україні для домовленості про газ
21:00 28.10.2019
На Каспийской флотилии РФ завершена итоговая проверка
20:45 28.10.2019
Две субмарины-носители "Калибров" будут заложены на "Адмиралтейских верфях" 1 ноября
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:41 29.10.2019
Румунія: кандидата в Єврокомісію запропонував уряд у відставці – президент лютує
19:50 24.10.2019
У Румунії представили новий склад уряду
11:15 22.10.2019
НАТО проводит масштабные международные учения в Черном море
17:21 21.10.2019
У Румунії потрапив в ДТП автобус з українськими туристами
Всі новини країни
Турция Турция
20:41 29.10.2019
На півночі Сирії відбулося масштабне зіткнення з армією Туреччини, є жертви
19:41 29.10.2019
У Туреччині затримали 43 підозрюваних у причетності до ІДІЛ
10:45 28.10.2019
Комісар ЄС закликає скоротити європейські виплати Туреччині
07:50 28.10.2019
В Турции спущен на воду траулер проекта ST-192 "Владимир Лиманов" / Фото
Всі новини країни
Украина Украина
21:41 29.10.2019
На інвестфорумі у Маріуполі підписали 12 меморандумів і показали сотні проєктів — Зеленський
21:21 29.10.2019
Україна посилить охорону держкордону - Рада ухвалила закон
21:01 29.10.2019
Столтенберг виступить на засіданні Верховної Ради
20:21 29.10.2019
Компания из Нидерландов подставилась под санкции, продав сельхозтехнику в оккупированный Крым
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд