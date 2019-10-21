Столтенберг виступить на засіданні Верховної Ради
|21:01 29.10.2019
|Украина
У зв’язку з прибуттям в Україну делегації НАТО на пленарному засіданні Верховної Ради України 31 жовтня виступить Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Про це на засіданні парламенту заявив голова ВРУ Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
"У межах візиту до України делегації НАТО планується виступ Генерального секретаря НАТО на пленарному засіданні ВРУ 31 жовтня", - сказав Разумков.
Нагадаємо, раніше водіїв попереджали, що у зв’язку з візитом в Україну генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в Києві та Одесі у період 30-31 жовтня.
Ще на цю тему:
08:30 28.10.2019
НАТО реформує систему допомоги Україні
НАТО реформує систему допомоги Україні
19:01 25.10.2019
Загороднюк запропонував Столтенбергу зробити співпрацю України з НАТО більш практичною
Загороднюк запропонував Столтенбергу зробити співпрацю України з НАТО більш практичною
12:30 25.10.2019
Столтенберг виступить у Верховній раді
Столтенберг виступить у Верховній раді
13:15 24.10.2019
Делегація Міноборони розпочала візит до штаб-квартири НАТО
Делегація Міноборони розпочала візит до штаб-квартири НАТО
20:50 22.10.2019
Україна спільно з НАТО проведе командно-штабні навчання з протидії гібридним загрозам у Чорноморському регіоні
Україна спільно з НАТО проведе командно-штабні навчання з протидії гібридним загрозам у Чорноморському регіоні
20:41 21.10.2019
Візит Столтенберга до України розпочнеться з Одеси
Візит Столтенберга до України розпочнеться з Одеси