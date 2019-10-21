У зв’язку з прибуттям в Україну делегації НАТО на пленарному засіданні Верховної Ради України 31 жовтня виступить Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Про це на засіданні парламенту заявив голова ВРУ Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.

"У межах візиту до України делегації НАТО планується виступ Генерального секретаря НАТО на пленарному засіданні ВРУ 31 жовтня", - сказав Разумков.

Нагадаємо, раніше водіїв попереджали, що у зв’язку з візитом в Україну генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в Києві та Одесі у період 30-31 жовтня.