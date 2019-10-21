У ході масштабного збройного зіткнення на півночі Сирії з армією Туреччини загинули шестеро сирійських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yahoo.

Зазначається, що це перший масштабний бій між урядовою армією Сирії та турецькими військовими після того як Туреччина почала вторгнення в північно-східну Сирію три тижні тому.

"Вперше почалися запеклі бої між сирійською і турецької арміями", - заявила британська група моніторингу.

Нагадаємо, курдські збройні сили не покинули територію "безпечної зони" на північному сході Сирії. За словами міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу, курдські сили не були повністю виведені з прикордонної території, як це було погоджено під час підписання меморандуму між Туреччиною і Російською Федерацією. Він також заявляв, що якщо курди не виведуть війська на відстань близько 30 км (18 миль) від турецького кордону, турецькі сили очистять їх.

Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про можливості нової військової операції в Сирії. За його словами, курдські сили повинні покинути прикордонні території з "безпечною зоною" в Сирії, якщо цього не станеться, Туреччина відновить військові дії.