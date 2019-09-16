Оккупанты преподносят приобретение нескольких агрокомбайнов сельхозпроизводителем в Европе, так сказать в обход санкций, как некую экономическую «победу».

Предприятие «Яросвит-Агро», структурная единица компании «Скворцово» (Симферопольский район), закупило яблокоуборочные комбайны голландской фирмы Munckhof, передает Флот2017.

Директор «Яросвит-Агро» Дмитрий Терещенко уточнил, что предприятие намерено закупить еще около 20 комбайнов для уборки яблок.

Пресс-служба предприятия сообщает, что сделка состоялась в результате длительных переговоров между ООО «Яросвит-Агро» и голландской фирмой Munckhof.

Ранее, компании из Нидерландов были уличены в нарушении санкций Евросоюза против России, так как были причастны к строительству Керченского моста.