Давно известно, что флот оккупантов значительно уступает по своим количественным и боевым параметрам флотам стран НАТО черноморского и средиземноморского бассейна.

Тем не менее, черноморские флотоводцы регулярно разрабатывают фантастические планы учений, в ходе которых отряды кораблей и целые эскадры уничтожаются храбрым малым ракетным кораблем или ракетным катером, передает Флот2017.

Естественно, эти учения проходят без боевых стрельб, а в так называемом электронном формате, т.е. пуски ракет осуществляются условно, соответственно поражение целей тоже условное.

В этот раз по сценарию малому ракетному кораблю подсобил дивизион «Балов». МРК «Орехово-Зуево» неожиданно в Черном море обнаружил группу кораблей условного противника. На помощь МРК поспешил дивизион берегового противокорабельного ракетного комплекса «Бал». После недолгого сопровождения групповой цели «Орехово-Зуево» и дивизион «Балов» вступили в ожесточенный ракетный электронный бой.

Сообщается, что в ходе боя МРК «Орехово-Зуево» на первоначальном этапе героически отразил условный ракетный удар условной группировки условного противника.

После этого МРК и дивизион «Бал» нанесли уничтожающий ответный удар и уничтожили корабельную группировку условного противника электронными пусками ракет.

Сообщается, что боевое оружие в ходе учений не применялось.

В ходе разбора учений оккупанты пришли к выводу о «высоком уровне эффективности» взаимодействия малых ракетных кораблей с береговыми ракетными установками.

Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия. В частности, ЧФ РФ проводит незаконные учения по всему оккупированному Крыму: на захваченных полигонах в Ленинском районе (полигон Опук), в Симферопольском районе (полигон Ангарский), в г. Севастополе, а также морских полигонах.