Флот оккупантов продолжает проводить «фантастические» учения

20:01 29.10.2019   Крым

Давно известно, что флот оккупантов значительно уступает по своим количественным и боевым параметрам флотам стран НАТО черноморского и средиземноморского бассейна.

Тем не менее, черноморские флотоводцы регулярно разрабатывают фантастические планы учений, в ходе которых отряды кораблей и целые эскадры уничтожаются храбрым малым ракетным кораблем или ракетным катером, передает Флот2017.

Естественно, эти учения проходят без боевых стрельб, а в так называемом электронном формате, т.е. пуски ракет осуществляются условно, соответственно поражение целей тоже условное.

В этот раз по сценарию малому ракетному кораблю подсобил дивизион «Балов». МРК «Орехово-Зуево» неожиданно в Черном море обнаружил группу кораблей условного противника. На помощь МРК поспешил дивизион берегового противокорабельного ракетного комплекса «Бал». После недолгого сопровождения групповой цели «Орехово-Зуево» и дивизион «Балов» вступили в ожесточенный ракетный электронный бой.

Сообщается, что в ходе боя МРК «Орехово-Зуево» на первоначальном этапе героически отразил условный ракетный удар условной группировки условного противника.

После этого МРК и дивизион «Бал» нанесли уничтожающий ответный удар и уничтожили корабельную группировку условного противника электронными пусками ракет.

Сообщается, что боевое оружие в ходе учений не применялось.

В ходе разбора учений оккупанты пришли к выводу о «высоком уровне эффективности» взаимодействия малых ракетных кораблей с береговыми ракетными установками.

Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия. В частности, ЧФ РФ проводит незаконные учения по всему оккупированному Крыму: на захваченных полигонах в Ленинском районе (полигон Опук), в Симферопольском районе (полигон Ангарский), в г. Севастополе, а также морских полигонах.



Ще на цю тему:

19:45 28.10.2019
Су-30СМ морской авиации провел тренировку с экипажем нового малого ракетного корабля ЧФ
17:45 28.10.2019
Оккупанты провели в Ялте "военно-патриотическую акцию" Черноморского флота
14:00 28.10.2019
У Криму дітей перетворюють на гарматне м'ясо / Фото, відео
10:00 28.10.2019
Росія не може віддати захоплені українські катери через технічний стан - адвокат
09:30 28.10.2019
ЮВО: Морская авиация ЧФ оккупантов опять бомбила Крым
09:15 28.10.2019
Более 1,5 тысяч школьников Севастополя пополнили ряды Юнармии
13:30 25.10.2019
Морская авиация оккупантов нанесла бомбовый удар по горным целям
16:15 24.10.2019
Военный «Урал» и троллейбус столкнулись в оккупированном Севастополе / Фото
13:30 24.10.2019
Оккупанты хотят создать в Крыму спецполигон для испытания беспилотников
10:45 24.10.2019
Оборонные предприятия Крыма обещают интегрировать в крупнейшие российские корпорации
10:00 24.10.2019
В Крыму восстанавливают подземное хранилище ГСМ для армии оккупантов
08:15 24.10.2019
Феодосийский судоремонтный завод выбран единственным подрядчиком по ремонту судовых дизелей для ЧФ
Новини
Азербайджан Азербайджан
16:41 29.10.2019
В Баку состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Беларуси
14:41 29.10.2019
Alstom запустил в коммерческую эксплуатацию в Азербайджане свой пассажирский локомотив
15:30 28.10.2019
США и Азербайджан обсудили двусторонние связи в Брюсселе / Фото
13:45 25.10.2019
Стратегические валютные резервы Азербайджана превысили 50 млдр долларов
Всі новини країни
Армения Армения
15:41 25.10.2019
Российские специалисты получат доступ в биолаборатории в Армении
16:45 24.10.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении прошел единый день артиллерийского огня
14:00 24.10.2019
Россия направила Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
11:20 24.10.2019
ЮВО: Летчики армейской авиации на российской базе в Армении выполнили пуски управляемых ракет
Всі новини країни
Болгария Болгария
15:41 29.10.2019
Шпигунський скандал у Європі: За що Болгарія вислала російського дипломата
19:15 28.10.2019
Скандал у Болгарії: дипломата посольства РФ звинуватили у шпигунстві
14:20 28.10.2019
Члены правящей партии Болгарии лидируют на выборах в крупнейших городах страны
12:45 25.10.2019
У Болгарії обрали нового генерального прокурора попри протести
Всі новини країни
Греция Греция
16:00 28.10.2019
Агентство S&P повысило кредитный рейтинг Греции
16:41 25.10.2019
На півночі Греції у водопровідній воді виявили уран
14:45 23.10.2019
У Греції катер берегової охорони зіткнувся з човном мігрантів, загинула дитина
09:00 22.10.2019
Экипаж патрульного корабля ЧФ принял участие в торжественных мероприятиях в греческом порту
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:45 28.10.2019
Парламент Грузии рассматривает конституционные изменения по выборам
13:00 28.10.2019
ЮВО: В Абхазии расчеты ЗРК отразили налет штурмовой авиации условного противника
10:30 28.10.2019
Американская компания Conti International покидает проект Анаклия
08:15 28.10.2019
Генсек НАТО встретился с главой грузинского оборонного ведомства / Фото
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:41 29.10.2019
Кишинів оголосив молдавського олігарха Плахотнюка в міжнародний розшук
09:45 25.10.2019
Росія відмовилась збільшити експортні квоти для Молдови
15:45 22.10.2019
Парламент Молдовы выступает за процесс многостороннего сотрудничества в Черноморском регионе
12:41 21.10.2019
Проросійський і проєвропейський кандидати виходять у другий тур в боротьбі за крісло мера Кишинева
Всі новини країни
Россия Россия
15:21 29.10.2019
Портовый оператор из ОАЭ, работающий в “Южном” и “Черноморске”, покупает Дальневосточное морское пароходство
15:11 29.10.2019
Кремль висунув умову Україні для домовленості про газ
21:00 28.10.2019
На Каспийской флотилии РФ завершена итоговая проверка
20:45 28.10.2019
Две субмарины-носители "Калибров" будут заложены на "Адмиралтейских верфях" 1 ноября
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:41 29.10.2019
Румунія: кандидата в Єврокомісію запропонував уряд у відставці – президент лютує
19:50 24.10.2019
У Румунії представили новий склад уряду
11:15 22.10.2019
НАТО проводит масштабные международные учения в Черном море
17:21 21.10.2019
У Румунії потрапив в ДТП автобус з українськими туристами
Всі новини країни
Турция Турция
20:41 29.10.2019
На півночі Сирії відбулося масштабне зіткнення з армією Туреччини, є жертви
19:41 29.10.2019
У Туреччині затримали 43 підозрюваних у причетності до ІДІЛ
10:45 28.10.2019
Комісар ЄС закликає скоротити європейські виплати Туреччині
07:50 28.10.2019
В Турции спущен на воду траулер проекта ST-192 "Владимир Лиманов" / Фото
Всі новини країни
Украина Украина
21:41 29.10.2019
На інвестфорумі у Маріуполі підписали 12 меморандумів і показали сотні проєктів — Зеленський
21:21 29.10.2019
Україна посилить охорону держкордону - Рада ухвалила закон
21:01 29.10.2019
Столтенберг виступить на засіданні Верховної Ради
20:21 29.10.2019
Компания из Нидерландов подставилась под санкции, продав сельхозтехнику в оккупированный Крым
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд