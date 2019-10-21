Гуманітарна робоча група Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання на Донбасі продовжила дискусію щодо обміну полоненими.

Про це заявив спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік, передає "Белта", повідомляє РБК-Україна.

За словами Сайдіка, йде дуже серйозна робота, готується великий обмін полоненими.

Крім того, учасники політичної робочої групи ТКГ сьогодні обговорювали питання, пов'язані з реалізацією формули Штайнмайера.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що анонсований раніше обмін полоненими з Росією буде включати три групи людей.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що дата нового обміну полоненими між Україною і Росією стане відома після саміту в нормандському форматі. Зеленський уточнив, що Україна підготувала дві позиції по обміну, проте поки спілкування з цього питання з Росією немає.

Додамо, помічник президента Андрій Єрмак, який очолював українську частину групи з обміну полонених, розповів про підготовку нових списків обміну полоненими між Україною і РФ.