Сайдік заявив про підготовку до великого обміну полоненими між Україною і РФ
|17:51 29.10.2019
|Крым
Гуманітарна робоча група Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання на Донбасі продовжила дискусію щодо обміну полоненими.
Про це заявив спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік, передає "Белта", повідомляє РБК-Україна.
За словами Сайдіка, йде дуже серйозна робота, готується великий обмін полоненими.
Крім того, учасники політичної робочої групи ТКГ сьогодні обговорювали питання, пов'язані з реалізацією формули Штайнмайера.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що анонсований раніше обмін полоненими з Росією буде включати три групи людей.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що дата нового обміну полоненими між Україною і Росією стане відома після саміту в нормандському форматі. Зеленський уточнив, що Україна підготувала дві позиції по обміну, проте поки спілкування з цього питання з Росією немає.
Додамо, помічник президента Андрій Єрмак, який очолював українську частину групи з обміну полонених, розповів про підготовку нових списків обміну полоненими між Україною і РФ.
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