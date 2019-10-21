У Туреччині затримали 43 підозрюваних у причетності до ІДІЛ
|19:41 29.10.2019
|Турция
У вівторок, 29 жовтня, турецька влада затримала 43 людини, підозрюваних у приналежності до "Ісламської держави" і плануванні терактів в день свят, приурочених до дня Туреччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.
Повідомляється, що підозрювані були затримані в Стамбулі і північно-західній провінції Бурса в ході трьох окремих операцій.
За даними місцевих ЗМІ, затримані готували напад, щоб зірвати святкування Дня Турецької Республіки в Стамбулі. 12 з них є громадянами Сирії. На даний час ведеться робота щодо їх депортації. Інші затримані були відправлені в поліцію для встановлення особистостей.
Пізніше турецька поліція повідомила, що ще троє підозрюваних у підготовці теракту виявилися громадянами Туреччини, вони були затримані в Стамбулі.
Повідомляється, що мотивом для теракту була нещодавня ліквідація лідера ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді, в якій також брала участь Туреччина.
Зазначимо, сьогодні Туреччина відзначає 96-ю річницю з дня заснування світської Турецької Республіки після розпаду Османської імперії.
Ще на цю тему:
Минобороны Турции: Необходимости в новой операции нет
У Європарламенті вимагають безпекову зону під егідою ООН на кордоні Туреччини і Сирії
Туреччина заявила про припинення військової операції в Сирії
Турецький наступ у Сирії: про що домовилися Ердоган і Путін у Сочі
Туреччина взяла під контроль 111 населених пунктів у Сирії — Ердоган
Ердоган назвав умови для відновлення боїв в Сирії
У НАТО створено кризовий штаб з оцінки турецької операції в Сирії