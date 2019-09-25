Під час інвестиційного форуму у Маріуполі підписали низку контрактів та меморандумів, які передбачають залучення інвестицій у розвиток морського порту Маріуполя на рівні 1,3 мільярда гривень.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає прес-служба уряду, передає День.

«Меморандум передбачає реалізацію у порту Маріуполь інфраструктурного проєкту, який забезпечить сумарно залучення понад 1,3 млрд грн інвестицій у розвиток інфраструктури порту та збільшить вантажопотоки на 2,3 млн тонн», — повідомили в уряді.

Там додають, що нові інвестиційні проєкти у порті Маріуполя дозволять створити близько 200 нових робочих місць, підвищити рівень оплати праці та соціальних стандартів у місті.

Зокрема у маріупольському порті реконструюють причали та збудують зерновий термінал.