В інфраструктуру Маріупольського порту залучили 1,3 млрд грн інвестицій, - Криклій

19:21 29.10.2019   Украина

Під час інвестиційного форуму у Маріуполі підписали низку контрактів та меморандумів, які передбачають залучення інвестицій у розвиток морського порту Маріуполя на рівні 1,3 мільярда гривень.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає прес-служба уряду, передає День.

«Меморандум передбачає реалізацію у порту Маріуполь інфраструктурного проєкту, який забезпечить сумарно залучення понад 1,3 млрд грн інвестицій у розвиток інфраструктури порту та збільшить вантажопотоки на 2,3 млн тонн», — повідомили в уряді.

Там додають, що нові інвестиційні проєкти у порті Маріуполя дозволять створити близько 200 нових робочих місць, підвищити рівень оплати праці та соціальних стандартів у місті.

Зокрема у маріупольському порті реконструюють причали та збудують зерновий термінал.



Ще на цю тему:

12:01 07.10.2019
В январе-сентябре администрация Одесского порта сэкономила на закупках 3,2 млн грн
11:01 07.10.2019
АМПУ відмінила сплату в портах за перевірку суден на відповідність вимогам МК ОСПЗ
14:15 04.10.2019
Одеський припортовий завод повернувся на міжнародні ринки
18:45 02.10.2019
АМПУ планує скоротити персонал на третину
16:21 25.09.2019
«Кернел» интересуется концессией госстивидора «Ольвия»
17:21 30.08.2019
ГП «ПОНП» требует провести открытый конкурс на управление Херсонским нефтеперевалочным комплексом
12:40 30.07.2019
"МСЗ" поверне Укроборонпрому кошти за погашення боргів із зарплатні
16:30 13.06.2019
Маріупольський порт і АМПУ очолили рейтинг стабільності держпідприємств в Україні
18:00 11.06.2019
З початку року Маріупольський порт подолав позначку в 200 суднозаходів
13:23 31.05.2019
Измаильский морской торговый порт выложит за авто миллион
21:01 27.05.2019
Термінал «Евері» вперше завантажив танкер одночасно з берега і іншого судна / Фото
13:41 15.03.2019
Укрзалізниця може запровадити знижки на перевезення вантажів до Бердянського, Маріупольського і Херсонського портів
Новини
Азербайджан Азербайджан
16:41 29.10.2019
В Баку состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Беларуси
14:41 29.10.2019
Alstom запустил в коммерческую эксплуатацию в Азербайджане свой пассажирский локомотив
15:30 28.10.2019
США и Азербайджан обсудили двусторонние связи в Брюсселе / Фото
13:45 25.10.2019
Стратегические валютные резервы Азербайджана превысили 50 млдр долларов
Всі новини країни
Армения Армения
15:41 25.10.2019
Российские специалисты получат доступ в биолаборатории в Армении
16:45 24.10.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении прошел единый день артиллерийского огня
14:00 24.10.2019
Россия направила Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
11:20 24.10.2019
ЮВО: Летчики армейской авиации на российской базе в Армении выполнили пуски управляемых ракет
Всі новини країни
Болгария Болгария
15:41 29.10.2019
Шпигунський скандал у Європі: За що Болгарія вислала російського дипломата
19:15 28.10.2019
Скандал у Болгарії: дипломата посольства РФ звинуватили у шпигунстві
14:20 28.10.2019
Члены правящей партии Болгарии лидируют на выборах в крупнейших городах страны
12:45 25.10.2019
У Болгарії обрали нового генерального прокурора попри протести
Всі новини країни
Греция Греция
16:00 28.10.2019
Агентство S&P повысило кредитный рейтинг Греции
16:41 25.10.2019
На півночі Греції у водопровідній воді виявили уран
14:45 23.10.2019
У Греції катер берегової охорони зіткнувся з човном мігрантів, загинула дитина
09:00 22.10.2019
Экипаж патрульного корабля ЧФ принял участие в торжественных мероприятиях в греческом порту
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:45 28.10.2019
Парламент Грузии рассматривает конституционные изменения по выборам
13:00 28.10.2019
ЮВО: В Абхазии расчеты ЗРК отразили налет штурмовой авиации условного противника
10:30 28.10.2019
Американская компания Conti International покидает проект Анаклия
08:15 28.10.2019
Генсек НАТО встретился с главой грузинского оборонного ведомства / Фото
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:41 29.10.2019
Кишинів оголосив молдавського олігарха Плахотнюка в міжнародний розшук
09:45 25.10.2019
Росія відмовилась збільшити експортні квоти для Молдови
15:45 22.10.2019
Парламент Молдовы выступает за процесс многостороннего сотрудничества в Черноморском регионе
12:41 21.10.2019
Проросійський і проєвропейський кандидати виходять у другий тур в боротьбі за крісло мера Кишинева
Всі новини країни
Россия Россия
15:21 29.10.2019
Портовый оператор из ОАЭ, работающий в “Южном” и “Черноморске”, покупает Дальневосточное морское пароходство
15:11 29.10.2019
Кремль висунув умову Україні для домовленості про газ
21:00 28.10.2019
На Каспийской флотилии РФ завершена итоговая проверка
20:45 28.10.2019
Две субмарины-носители "Калибров" будут заложены на "Адмиралтейских верфях" 1 ноября
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:41 29.10.2019
Румунія: кандидата в Єврокомісію запропонував уряд у відставці – президент лютує
19:50 24.10.2019
У Румунії представили новий склад уряду
11:15 22.10.2019
НАТО проводит масштабные международные учения в Черном море
17:21 21.10.2019
У Румунії потрапив в ДТП автобус з українськими туристами
Всі новини країни
Турция Турция
20:41 29.10.2019
На півночі Сирії відбулося масштабне зіткнення з армією Туреччини, є жертви
19:41 29.10.2019
У Туреччині затримали 43 підозрюваних у причетності до ІДІЛ
10:45 28.10.2019
Комісар ЄС закликає скоротити європейські виплати Туреччині
07:50 28.10.2019
В Турции спущен на воду траулер проекта ST-192 "Владимир Лиманов" / Фото
Всі новини країни
Украина Украина
21:41 29.10.2019
На інвестфорумі у Маріуполі підписали 12 меморандумів і показали сотні проєктів — Зеленський
21:21 29.10.2019
Україна посилить охорону держкордону - Рада ухвалила закон
21:01 29.10.2019
Столтенберг виступить на засіданні Верховної Ради
20:21 29.10.2019
Компания из Нидерландов подставилась под санкции, продав сельхозтехнику в оккупированный Крым
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд