В інфраструктуру Маріупольського порту залучили 1,3 млрд грн інвестицій, - Криклій
|19:21 29.10.2019
|Украина
Під час інвестиційного форуму у Маріуполі підписали низку контрактів та меморандумів, які передбачають залучення інвестицій у розвиток морського порту Маріуполя на рівні 1,3 мільярда гривень.
Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає прес-служба уряду, передає День.
«Меморандум передбачає реалізацію у порту Маріуполь інфраструктурного проєкту, який забезпечить сумарно залучення понад 1,3 млрд грн інвестицій у розвиток інфраструктури порту та збільшить вантажопотоки на 2,3 млн тонн», — повідомили в уряді.
Там додають, що нові інвестиційні проєкти у порті Маріуполя дозволять створити близько 200 нових робочих місць, підвищити рівень оплати праці та соціальних стандартів у місті.
Зокрема у маріупольському порті реконструюють причали та збудують зерновий термінал.
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