Предстоятель Елладської церкви, архієпископ Ієронім надіслав митрополиту Київському Епіфанію лист, в якому офіційно підтверджується визнання Православної церкви України.

Про це повідомляє прес-служба ПЦУ, передає НВ.

У листі зазначається, що тепер що між двома церквами немає жодних перепон для евхаристійного спілкування.

«Підносимо молитви всім серцем з нашої Святійшої Апостольської Елладської Церкви, посилаючи Вашому Блаженству цілунок братньої любові та простягаючи руку Церковного Спілкування», — говориться у листі.

В УПЦ Московського патріархату вже відреагували на лист архієпископа Ієроніма, назвавши визнання ПЦУ «ножем в спину».

12 жовтня Собор Елладської церкви, рішенням переважної частини ієрархів підтримав пропозицію архієпископа Ієроніма про визнання канонічного статусу ПЦУ.

Тільки декілько ієрархів ЕПЦ виступили з пропозиціює відстрочити розгляд питання про визнання Української церкви.

У РПЦ заявили, що розірвуть стосунки з главою Елладської церкви архієпископом Ієронімом, після того, як він почне згадувати під час богослужіння митрополита Київського Епіфанія.

Православна церква України була створена на об'єднавчому соборі у Софії Київській 15 грудня 2018 року, її предстоятелем було обрано митрополита Епіфанія.

Томос, який підтверджує автокефалію, був вручений Епіфанію патріархом Варфоломієм у Константинополі 6 січня 2019 року. ПЦУ стала п’ятнадцятою церквою у диптиху помісних православних церков світу.

До складу ПЦУ вже перейшло більше 500 парафій зі складу Московського патріархату в Україні.

Московський патріархат відмовився визнати Православну церкву України. Його приклад наслідували залежні від Москви Антиохійський патріархат, Православна церква Чеських і Словацьких земель, Польська православна церква, а також союзна РПЦ Сербська церква.