Елладська церква надіслала ПЦУ офіційний лист про визнання
|19:01 29.10.2019
|Украина
Предстоятель Елладської церкви, архієпископ Ієронім надіслав митрополиту Київському Епіфанію лист, в якому офіційно підтверджується визнання Православної церкви України.
Про це повідомляє прес-служба ПЦУ, передає НВ.
У листі зазначається, що тепер що між двома церквами немає жодних перепон для евхаристійного спілкування.
«Підносимо молитви всім серцем з нашої Святійшої Апостольської Елладської Церкви, посилаючи Вашому Блаженству цілунок братньої любові та простягаючи руку Церковного Спілкування», — говориться у листі.
В УПЦ Московського патріархату вже відреагували на лист архієпископа Ієроніма, назвавши визнання ПЦУ «ножем в спину».
12 жовтня Собор Елладської церкви, рішенням переважної частини ієрархів підтримав пропозицію архієпископа Ієроніма про визнання канонічного статусу ПЦУ.
Тільки декілько ієрархів ЕПЦ виступили з пропозиціює відстрочити розгляд питання про визнання Української церкви.
У РПЦ заявили, що розірвуть стосунки з главою Елладської церкви архієпископом Ієронімом, після того, як він почне згадувати під час богослужіння митрополита Київського Епіфанія.
Православна церква України була створена на об'єднавчому соборі у Софії Київській 15 грудня 2018 року, її предстоятелем було обрано митрополита Епіфанія.
Томос, який підтверджує автокефалію, був вручений Епіфанію патріархом Варфоломієм у Константинополі 6 січня 2019 року. ПЦУ стала п’ятнадцятою церквою у диптиху помісних православних церков світу.
До складу ПЦУ вже перейшло більше 500 парафій зі складу Московського патріархату в Україні.
Московський патріархат відмовився визнати Православну церкву України. Його приклад наслідували залежні від Москви Антиохійський патріархат, Православна церква Чеських і Словацьких земель, Польська православна церква, а також союзна РПЦ Сербська церква.
Ще на цю тему:
Путин рассказал о «гонениях» на УПЦ МП и оппозицию в Украине
Митрополит Лазарь по просьбе крымских татар отказался от участка под храм в Лозовом, где было крымскотатарское кладбище (ФОТО)
Патриархи России и Грузии заявили о начале диалога по проблеме верующих Абхазии и Цхинвальского региона
Патриарх Кирилл тайно встретился с Президентом Украины в Крыму 3