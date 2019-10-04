Зеленський відкрив офіс проектів Євросоюзу в Маріуполі

18:21 29.10.2019   Украина

Президент України Володимир Зеленський у рамках проведення інвестиційного форуму "RE:Think Invest in Ukraine" взяв участь у відкритті офісу проектів Європейського Союзу в Маріуполі.

 "Надзвичайно приємно відкривати новий проектний офіс Європейського Союзу в Маріуполі. Я розумію, що це невелика частина підтримки Європейського Союзу для України та східних регіонів, які найбільше страждають від війни", - сказав Зеленський, передає УНІАН.

За його словами, в новому офісі будуть реалізовувати дві програми підтримки децентралізації та боротьби з корупцією. Зеленський зазначив, що Україна високо цінує підтримку Європи й відчуває її не тільки на словах, але й на ділі.

Як повідомлялося раніше, на початку жовтня віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могерини заявила, що Євросоюз за останні п'ять років, у порівнянні з іншими партнерами, найбільше всіх інвестував в Україну.

За її словами, Євросоюз після 2014 року зібрав для України найбільший пакет підтримки в історії ЄС - на суму понад 15 мільярдів євро.

 



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