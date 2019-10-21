"Голос" ініціював створення спецкомісії для повернення окупованих територій
|18:01 29.10.2019
|Крым
Партія "Голос" ініціювала створення тимчасової спеціальної парламентської комісії з питань відновлення територіальної цілісності України.
Як заявив лідер партії Святослав Вакарчук на своїй сторінці у Facebook, метою роботи комісії має стати розробка нового плану відновлення контролю над Донбасом і Кримом, передає Інтерфакс-Україна.
"Відведення військ без виконання умов семиденного режиму тиші є неприпустимим. Ще вранці ми читали повідомлення штабу ООС про обстріли зі сторони ворога, а вже в обід чуємо заяви про відведення. Такі дії президента та його команди є помилкою, не можна йти на жодні розведення військ, доки режим тиші не забезпечено", - наголосив політик.
Вакарчук також заявив, що відведення військ не матиме жодних практичних результатів, крім виконання "Мінських домовленостей, які давно застаріли та не мають жодної ваги".
"Односторонні кроки з їх виконання не приведуть ні до перемоги, ні до миру", - зазначив він.
Вакарчук наполягає, що Україна має відійти від домовленостей, укладених у рамках "нормандського формату" п'ять років тому, а відновлення контролю над окупованими територіями має відбуватися на українських умовах.
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