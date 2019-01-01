Кишинів оголосив молдавського олігарха Плахотнюка в міжнародний розшук
|17:41 29.10.2019
|Молдова
Колишнього лідера Демократичної партії Молдови Володимира Плахотнюка оголошено в міжнародний і міждержавний розшук, повідомила у вівторок прес-служба Національного центру боротьби з корупцією (НЦБК) Молдови.
"З огляду на ігнорування повістки, направленої антикорупційними прокурорами, неявку до органу кримінального переслідування громадянина Володимира Плахотнюка (1966 року народження), спочатку оголошеного у національний розшук, і щодо якого було заявлено запобіжний захід - превентивний арешт, було оголошено у міжнародний і міждержавний розшук Національним центром боротьби з корупцією", - йдеться в прес-релізі НЦБК, передає Інтерфакс-Україна.
Плахотнюк залишив Молдову 14 червня відразу після оголошення Демпартії про перехід в опозицію в Молдові. Після цього він подав у відставку з голови цієї партії, а наприкінці липня відмовився від депутатського мандата.
Прокуратура Молдови порушила проти нього кримінальні провадження за обвинуваченням у відмиванні й участі в крадіжці грошей із банківської системи Молдови. Молдавський суду 11 жовтня видав ордер на арешт Плахотнюка.
У Росії проти Плахотнюка порушено кілька кримінальних проваджень.
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