Колишнього лідера Демократичної партії Молдови Володимира Плахотнюка оголошено в міжнародний і міждержавний розшук, повідомила у вівторок прес-служба Національного центру боротьби з корупцією (НЦБК) Молдови.

"З огляду на ігнорування повістки, направленої антикорупційними прокурорами, неявку до органу кримінального переслідування громадянина Володимира Плахотнюка (1966 року народження), спочатку оголошеного у національний розшук, і щодо якого було заявлено запобіжний захід - превентивний арешт, було оголошено у міжнародний і міждержавний розшук Національним центром боротьби з корупцією", - йдеться в прес-релізі НЦБК, передає Інтерфакс-Україна.

Плахотнюк залишив Молдову 14 червня відразу після оголошення Демпартії про перехід в опозицію в Молдові. Після цього він подав у відставку з голови цієї партії, а наприкінці липня відмовився від депутатського мандата.

Прокуратура Молдови порушила проти нього кримінальні провадження за обвинуваченням у відмиванні й участі в крадіжці грошей із банківської системи Молдови. Молдавський суду 11 жовтня видав ордер на арешт Плахотнюка.

У Росії проти Плахотнюка порушено кілька кримінальних проваджень.