Представители турецкой стивидорно-логистической компании Busserk ознакомились с условиями концессии имущества ГП «Херсонский морской торговый порт» (ХМТП).

Об этом сообщила пресс-служба госстивидора, передают Порты Украины.

Визит делегации турецкой компании состоялся в понедельник. «В рамках ознакомления с условиями концессии и производственными мощностями ГП «ХМТП» к нам в гости пожаловали представители стивидорной компании Busserk — портового оператора №1 в Турции. Эта турецкая компания за короткое время стала ведущей в портовой отрасли и сейчас является безоговорочным лидером по количеству сотрудников, обработанных грузов и общем времени обслуживания грузов в портах своего государства», — указала пресс-служба.

Busserk (основана в 2013 году) специализируется на управлении портами, занимается стивидорной и логистической деятельностью.

На прошлой неделе интерес к концессии имущества ГП «ХМТП» проявило ЧАО «Судоходная компания «Укрречфлот».

Прием заявок на участие в конкурсе на концессию имущества ГП «ХМТП» начался 8 октября 2019 года. Дедлайн подачи заявок и конкурсных предложений — 6 декабря 2019 года. Министерство инфраструктуры объявило о проведении конкурсов на концессию имущества ГП «Стивидорная компания (СК) «Ольвия» и ГП «ХМТП» и соответствующего имущества ГП «Администрация морских портов Украины» 12 сентября 2019 года.

ГП «СК «Ольвия» и ГП «ХМТП» являются площадками реализации пилотных проектов концессии в портовой отрасли. Пилотные проекты утверждены Мининфраструктуры 23 июня 2016 года. ТЭО пилотных проектов разработаны консорциумом международных консультантов, сформированным ЕБРР и IFC. При подготовке ТЭО проведен системный анализ рынка, выполнены финансовая, техническая, экологическая и юридическая экспертизы.

Заинтересованность в концессии госстивидоров «Ольвия» и ХМТП проявляют более 40 компаний из 12 стран.