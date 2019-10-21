Арешт активіста Приходька в окупованому Криму оскаржать 31 жовтня

17:01 29.10.2019   Крым

 Підконтрольний Кремлю суд в окупованому Криму визначив 31 жовтня датою засідання з розгляду апеляції на арешт проукраїнського активіста Олега Приходька.

Про це повідомляє "Радіо свобода", інформує УНН.

"Як повідомив адвокат Назім Шеіхмамбетов, розгляд апеляційної скарги на постанову підконтрольного Росії Київського районного суду Сімферополя про взяття під варту Приходька відбудеться 31 жовтня, о 14:00 за місцевим часом", - йдеться у повідомленні.

Раніше уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова пообіцяла контролювати додержання прав проукраїнського активіста Олега Приходька під час проведення слідства і сприяти забезпеченню його права на справедливий суд.

Як повідомлялося, 28 жовтня ФСБ висунула звинувачення Олегу Приходьку. В частині обвинувачення Олегу Приходьку інкримінують підготовку до теракту по ч.1 ст.30 КК Росії і ч.1 ст.205 КК Росії, а також у незаконному виготовленні вибухових речовин по ч.1 ст. 223-1 КК Росії.



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