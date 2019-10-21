Версія для друку "Суд" залишив у силі вирок фігурантам "справи Веджіє Кашка"
|15:30 29.10.2019
|Крым
"Верховний суд" залишив без змін вирок "Київського районного суду Сімферополя" фігурантам "справи Веджіє Кашка".
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.
"Суд виніс вирок кримським татарам – фігурантами справи "Веджіє Кашка" за нібито вимагання в особливо великому розмірі у громадянина Туреччини. Так званий Верховний суд РФ залишив рішення "Київського районного суду" без змін та відмовив в задоволенні апеляційної скарги", - написала Омбудсмен.
Відтак, Руслан Трубач, Бекір Дегерменджи, Казім Аметов засуджені на 3 роки позбавлення волі умовно, з випробувальним терміном на 3 роки, а Асан Чапуха – на 3,5 роки позбавлення волі умовно, з випробувальним терміном 3 роки.
"Сьогодні з громадян України будуть зняті електронні браслети, через які вони не могли вільно переміщатись під час перебування під домашнім арештом. Але разом з тим, їх право у вільному пересуванні все одно залишається обмеженим", - Денісова.
Нагадаємо, 23 листопада 2017 року російські силовики затримали в Сімферополі активістів Бекіра Дегерменджі, Казима Аметова, Асана Чапуха і Руслана Трубача. Їх звинувачують у вимаганні грошей у громадянина Туреччини.
При затриманні російськими силовиками стало погано ветерану кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Вона пізніше померла в кареті "швидкої допомоги".
У квітні 2019 року "Київський районний суд Сімферополя" виніс вирок фігурантам "справи Веджіє Кашка".
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