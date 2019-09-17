Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с визитом в нашей стране для участия в очередном заседании Совета Министров Обороны стран-членов СНГ Министром обороны Республики Беларусь генерал-лейтенантом Андреем Равковым.

Как сообщили SalamNews в пресс-службе Министерства обороны, генерал-полковник З.Гасанов, отметив, что Азербайджан придает особое значение сотрудничеству с Беларусью во всех направлениях, в частности в военной сфере, подчеркнул, что имеются широкие возможности для дальнейшего развития военно-технического сотрудничества между двумя странами. Министр обороны отметив, что Азербайджан уделяет особое внимание сотрудничеству с компаниями оборонной промышленности Беларуси, подчеркнул, что на данный момент наше сотрудничество в военно-технической сфере успешно развивается и расширяется.

Было отмечено, что Азербайджан и Беларусь активно взаимодействуют в международных организациях и поддерживают друг друга по всем вопросам.

Министр обороны выразил благодарность руководству и народу Беларуси за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашей страны в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Генерал-полковник З.Гасанов, поздравив нового военного атташе Беларуси в нашей стране полковника Андрея Каптиловича с назначением на этот пост, выразил уверенность, что его деятельность будет направлена на развитие дружественных отношений между нашими странами, основанных на взаимовыгодном сотрудничестве.

Стороны отметили важность развития двустороннего военного сотрудничества и расширения взаимных связей между министерствами обороны двух стран.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по нынешнему состоянию и перспективам развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью, а также особо отмечен вклад двух государств, внесенный в региональную безопасность.

По завершении встречи между министерствами обороны Азербайджанской Республики и Республики Беларусь был подписан План двустороннего сотрудничества на 2020-й год. План предусматривает организацию взаимных визитов экспертных групп, проведение совместных мероприятий боевой подготовки, обмен передовым опытом и другие важные вопросы.