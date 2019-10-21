Окупанти в Криму знову маніпулюють даними щодо українських туристів, до яких зараховують і жителів півострова.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Укрінформ.

“Днями представники окупаційної влади в Криму заявили, що серед “іноземних туристів”, які відвідали півострів цього року, здебільшого українці. Для створення такої картинки так звані чиновники Криму рахують всіх без винятку”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Держприкордонслужбі, заява про те, що “більш ніж мільйон “туристів” з материкової частини України відвідали окупований Крим” – є повною нісенітницею. Дані повністю збігаються з загальною статистикою перетину всіма громадянами адмінмежі з тимчасово окупованою територією саме в напрямку півострова. Причому відпочивальниками окупанти в цьому випадку вважають тих, хто просто повертається додому, їде провідати родичів тощо.

У відомстві наголошують, що цифрами окупанти маніпулюють не вперше. Зважаючи на їхні заяви, у Криму кількість “туристів” постійно змінюється. У липні 2019-го року окупанти повідомляли про 200 тисяч відпочивальників з України з початку року (за аналогічний період 2018-го ця цифра становила 800 тисяч осіб), а вже через місяць – 800 тисяч, а зараз вже більше мільйона.