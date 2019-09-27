Стадник назвал проекты, которые будет защищать на форуме в Мариуполе: «Японский» мост, аэропорт и концессия «Ольвии»

16:01 29.10.2019   Украина

Глава Николаевской ОГА Александр Стадник на Международном инвестиционном форуме собирается представить проекты строительства «Японского» моста через реку Южный Буг, развития «Николаевского международного аэропорта» и концессии порта «Ольвия».

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, сообщают  НикВести.

— Офисом привлечения инвестиций для презентации на Форуме отобраны три проекта от Николаевской области, а именно: строительство мостового перехода через реку Южный Буг, модернизация производственных мощностей Николаевского международного аэропорта и концессия специализированного морского порта «Ольвия». Планирую на полную воспользоваться возможностью пообщаться с потенциальными инвесторами, – написал Александр Стадник. 

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратился к министру инфраструктуры Украины Владиславу Криклию и в «Укравтодор» с просьбой ускорить процесс по получению кредита на строительство так называемого «японского» моста в Николаеве.

Также отметим, что Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий прокомментировал обращение Николаевского городского совета к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и Кабинету министров Украины относительно передачи порта «Ольвия» в коммунальную собственность города. По его мнению, такая просьба является неправильной, так как порт - исключительно собственность государства.



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