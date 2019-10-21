Стратегические объекты оккупированного Крыма под охраной «росгвардии»
|15:01 29.10.2019
|Крым
Об этом сообщает пресс-служба «росгвардии» оккупантов.
Среди стратегических объектов в оккупированном Крыму под охрану взяты:
— газопровод «Краснодарский край – Крым»;
— админздания органов государственной власти;
— всероссийский детский центр «Артек».
В пресс-службе уточнили, что в оккупированном Крыму «росгвардия» охраняет береговые объекты магистрального газопровода «Краснодарский край – Крым», передает Флот2017.
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