Об этом сообщает пресс-служба «росгвардии» оккупантов.

Среди стратегических объектов в оккупированном Крыму под охрану взяты:

— газопровод «Краснодарский край – Крым»;

— админздания органов государственной власти;

— всероссийский детский центр «Артек».

В пресс-службе уточнили, что в оккупированном Крыму «росгвардия» охраняет береговые объекты магистрального газопровода «Краснодарский край – Крым», передает Флот2017.