В Японии в возрасте 92 лет скончалась японский государственный и политический деятель, первая женщина страны, назначенная Верховным комиссаром ООН по делам беженцев (1 января 1991-31 декабря 2000 года), Садако Огата.

Об этом сегодня сообщило японское общественное телевидение, передает ATR.

Как отметил на своей странице в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, Садако Огата «была первым чиновников ООН высокого уровня, которая осуществила визит в Крым с целью лично ознакомиться с процессом возвращения крымскотатарского народа на Родину после депортации».

«В сентябре 1997 года Верховный комиссар ООН по делам беженцев Садако Огата в ходе своего двухдневного пребывания в Крыму посетила поселок компактного обустройства крымских татар Васиет (Строгановка), где имела длительное общение с членами Меджлиса крымскотатарского народа и жителями поселка. Одним из результатов совершенной ею поездки в Крым и переговоров, которые состоялись с руководством Украины и Узбекистана после поездки на полуостров, стала упрощенная процедура предоставления гражданства Украины более 80 тысячам крымских татар, которые вернулись к тому времени из Узбекистана и других постсоветских государств в Крым», — рассказал Чубаров.

Глава Меджлиса подчеркнул, что «имя госпожи Садако Огата будет храниться в благодарной памяти крымскотатарского народа вместе с именами всех, кто помогал ему вернуться на свою Родину и внес весомый вклад в восстановление нарушенных прав коренного народа Крыма».

«Меджлис крымскотатарского народа выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и соратникам госпожи Садако Огата в связи с ее смертью», — добавил Чубаров.