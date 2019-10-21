В Азовском море российские пограничники останавливают генических рыбаков
|13:21 29.10.2019
|Крым
В Азовском море российские пограничники на патрульном катере Федеральной Пограничной службы ФСБ России “Мангуст” останавливают и проверяют генических рыбаков.
Причем происходит это возле острова Бирючий и в 5 км от берега Арабатской Стрелки.
Об этом “Новому Визиту” сообщили сами рыбаки.
Прежде всего сотрудников ФСБ интересует, были ли геничане в АТО.
По словам генических рыбаков, пограничники РФ, зная о своей безнаказанности, ведут себя нагло, как хозяева Азовского моря.
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