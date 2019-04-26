Зеленський готовий до зустрічі з Путіним - глава МЗС України

14:21 29.10.2019   Украина

Президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, вважає український міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

У Маріуполі у вівторок, відповідаючи на запитання журналістів "Як Ви вважаєте, президент України готовий до зустрічі з Путіним?", Пристайко відповів: "Я думаю, що так. Він говорив із ним телефоном тричі. Я впевнений, що він чітко усвідомлює , що можна і як можна досягти".

При цьому він підтвердив, що був свідком цих телефонних розмов, передає Інтерфакс-Україна.

Водночас Пристайко відмовився відповідати на запитання, чи була позиція Зеленського жорсткою, зазначивши, що не всі публікують і розповідають про розмови президентів.

"Ми цього не робимо", - сказав міністр.



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