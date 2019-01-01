Alstom запустил в коммерческую эксплуатацию в Азербайджане свой пассажирский локомотив

14:41 29.10.2019   Азербайджан

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) запустили пассажирские перевозки скоростным локомотивом Prima M4 производства Alstom по маршруту Баку-Тбилиси-Баку.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Media.az.

"24 октября впервые начались пассажироперевозки по Баку-Тбилиси-Баку посредством скоростного локомотива Prima M4. До сих пор по этому маршруту использовались железнодорожные поезда, произведенные в 70 годах прошлого века", - заявили в АЖД.

По данным АЖД, использование на маршруте локомотива Prima M4 производства Alstom позволит увеличить скорость движения со 100 до 160 км/ч.

Как сообщал ЦТС, в октябре председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов снова обсудил с представителями французской компании Alstom вопрос закупки электровозов. По его словам, главными приоритетами УЗ являются цена, сервисное обслуживание, локализация производства и условия соглашения.

ЦТС писал о том, что в июне 2018 года компания Alstom заявила, что разрабатывает проект по производству электровозов для Украины и Грузии с общим рынком в 350 локомотивов до 2025 года. 45 из них предварительно будут произведены для Грузии, остальные - для Украины.

А 19 сентября 2018 года на тот момент и. о. председателя правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов и генеральный директор компании Alstom Анри Пупар-Лафарж подписали меморандум о взаимопонимании, тем самым официально оформив сотрудничество в целях поставки и обслуживания электровозов в Украине.

Тогда обновление парка электровозов назвали стратегическим приоритетом УЗ, а общую потребность в локомотивах на ближайшие 10 лет определили в  495 единиц грузовых локомотивов различного напряжения (25кВ, 3кВ и двухсистемные) и пассажирских двухсистемные локомотивы, а также сопутствующие услуги и обслуживание в течение до 25 лет.

В конце февраля 2019 года в Alstom заявили, что намерены поставить в Украину 500 новых электровозов в случае заключения соглашения с "Укрзализныцей".

 



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