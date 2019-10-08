СЕТАМ продает арестованные фюзеляжи вертолетов Ка-26 за 500 тысяч гривен
|14:01 29.10.2019
|Украина
Госпредприятие СЕТАМ (Агентство по розыску и менеджменту активов) продает 9 арестованных фюзеляжей вертолетов Ка-26 ГАК "Херсон-Авиа" за 506 тыс. 490 грн.
Как сообщает ЦТС, об этом проинформировали в СЕТАМ.
"Благодаря продаже работники ГАК "Херсон-Авиа" получат долг по зарплате на общую сумму 253 тыс. 605 грн", - отметил директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев.
На госпредприятии отметили, что в настоящее время общая сумма задолженности ГАК "Херсон-Авиа" по различным исполнительным производствам составляет более 992 тыс. грн.
Как сообщал ЦТС, ранее СЕТАМ продал 114 двигателей для вертолетов ГАК "Херсон-Авиа" за 1,6 млн гривен.
"Вертолетные двигатели пролежали на поле десятки лет. Они хранились более 25 лет в деревянных ящиках под открытым небом на территории ГАК "Херсон-Авиа", - отметили в СЕТАМ.
На госпредприятии добавили, что двигатели уже четыре года запрещены для эксплуатации в Украине, но при стартовой цене 503 тыс. 172 гривен торги закончились на отметке 1,62 млн гривен.
Ранее СЕТАМ продал арестованный российский Boeing за 18 млн гривен. Boeing прилетел из Москвы еще в 2015 году, но остался в Украине из-за долгов российской компании "Трансаэро" за обслуживание самолетов и стоянку перед Международным аэропортом "Киев" имени Игоря Сикорского. Самолет купили на третьих торгах с уценкой.
Ще на цю тему:
ПТРК “Корсар” отримав український тепловізійний приціл / Відео
Завершено поставки Bayraktar до України
Приватна компанія освоїла капітальний ремонт БРЕМ-Ч та почала передавати відновлені машини до армії / Фото
ВСУ завершує процедуру прийняття на озброєння ударних безпілотників
Завод «Арсенал» вперше публічно продемонстрував станцію моніторингу космічного простору / Відео
ПТРК та ЗРК: універсальна керована ракета Р-10 від КБ «Луч» / Фото
Турецька Aselsan поставить МО Україні радіостанцій на $6 мільйонів
Новий український БТР «Отаман-3» для морпіхів уперше представили на виставці «Зброя і безпека – 2019» / Фото
У Києві стартувала міжнародна щорічна виставка «Зброя та безпека»
США збираються поставити Україні 150 ракет і ПРК Javelin
ЗСУ отримали перші мінометні комплекси "Барс-8ММК" / Відео