Госпредприятие СЕТАМ (Агентство по розыску и менеджменту активов) продает 9 арестованных фюзеляжей вертолетов Ка-26 ГАК "Херсон-Авиа" за 506 тыс. 490 грн.

Как сообщает ЦТС, об этом проинформировали в СЕТАМ.

"Благодаря продаже работники ГАК "Херсон-Авиа" получат долг по зарплате на общую сумму 253 тыс. 605 грн", - отметил директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев.

На госпредприятии отметили, что в настоящее время общая сумма задолженности ГАК "Херсон-Авиа" по различным исполнительным производствам составляет более 992 тыс. грн.

Как сообщал ЦТС, ранее СЕТАМ продал 114 двигателей для вертолетов ГАК "Херсон-Авиа" за 1,6 млн гривен.

"Вертолетные двигатели пролежали на поле десятки лет. Они хранились более 25 лет в деревянных ящиках под открытым небом на территории ГАК "Херсон-Авиа", - отметили в СЕТАМ.

На госпредприятии добавили, что двигатели уже четыре года запрещены для эксплуатации в Украине, но при стартовой цене 503 тыс. 172 гривен торги закончились на отметке 1,62 млн гривен.

Ранее СЕТАМ продал арестованный российский Boeing за 18 млн гривен. Boeing прилетел из Москвы еще в 2015 году, но остался в Украине из-за долгов российской компании "Трансаэро" за обслуживание самолетов и стоянку перед Международным аэропортом "Киев" имени Игоря Сикорского. Самолет купили на третьих торгах с уценкой.