Подконтрольный правительству Объединенных Арабских Эмиратов портовый оператор DP World в консорциуме с РФПИ (Российским фондом прямых инвестиций) вновь претендует на покупку Fesco (ПАО “Дальневосточное морское пароходство”), которая владеет портом во Владивостоке, железнодорожными операторами и большим парком контейнеров и фитинговых платформ.

Об этом рассказали Ведомостям три человека, близких к разным крупным акционерам Fesco, человек, который знает об этом от нескольких участников переговоров, и федеральный чиновник, передает УкрРудПром.

Предыдущую заявку на Fesco арабы и РФПИ подали в 2017 г., но правительственная комиссия по иностранным инвестициям не согласовала сделку. Как объясняла председатель совета директоров Fesco Лейла Мамедзаде, согласование требовалось, поскольку Владивостокский морской торговый порт — стратегический объект. “Этот актив Fesco — бриллиант и конкурентное преимущество, главные ворота Дальнего Востока, остальное — наживное”, — говорит один из бывших топ-менеджеров компании Fesco.

Переговоры о покупке Fesco возобновились, и партнеры, РФПИ и DP World, готовы улучшить предложение: по завершении сделки вложить $2 млрд в российские логистические проекты, рассказали два человека, близких к разным акционерам Fesco, человек, который знает об этом от нескольких участников переговоров, и федеральный чиновник. РФПИ и DP World еще в начале 2016 г. создали совместное предприятие DP World Russia, но до проектов дело не дошло. Сейчас они намерены инвестировать в инфраструктуру через саму Fesco, говорит человек, который знает об этом от нескольких сторон переговоров.

Президент Владимир Путин недавно поручил проработать вопрос, есть шанс получить согласие комиссии, говорит человек, который знает об этом от нескольких участников переговоров, и подтверждает один из чиновников. Представитель президента предложил задать вопрос самой компании. Представитель ФАС подтвердил, что ходатайство о покупке Владивостокского порта и флота находится на рассмотрении — оно продлено, ФАС должна была получить актуализированные сведения до 26 октября 2019 г. Произошло ли это, представитель ФАС обещал сказать в понедельник.

Основные владельцы Fesco — “Сумма” Зиявудина Магомедова (32,5%), GHP Марка Гарбера (23,8%), TPG (17,4%), остальное — в свободном обращении. Выручка компании за 2018 г. — 57 млрд руб., EBITDA — 10,6 млрд руб., на 36% больше, чем в 2017 г.

У инвесторов впервые появился шанс сразу получить контроль: продаются все три пакета крупных акционеров, рассказали три человека, близких к акционерам Fesco, и человек, который знает об этом от разных сторон переговоров.

DP World (штаб-квартира — Дубай) — один из крупнейших глобальных портовых операторов. Компания образована в 2005 году после слияния Dubai Ports Authority и Dubai Ports International. Управляет 78 морскими и наземными терминалами в 40 странах на шести континентах, управляет 50 смежными бизнесами. Штат — более 36 тыс. человек. Контейнерооборот терминалов компании в 2018 году увеличился по сравнению с 2017 годом на 1,9% — до 71,419 млн TEU.

В январе 2018 года в Украине начала работать дочерняя компания DP World — P&O Maritime. Компания предоставляет различные портовые сервисы во всем мире, располагает собственным флотом буксиров и швартовых судов, научно-исследовательских судов, пассажирских и круизных лайнеров. На сегодняшний день P&O Maritime Ukraine работает в морских портах “Южный” и “Черноморск”.

В августе 2018 года представители DP World выразили заинтересованность в создании и развитии логистического парка в морском порту “Южный” и Одесском регионе.