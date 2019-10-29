Шпигунський скандал у Європі: За що Болгарія вислала російського дипломата
|15:41 29.10.2019
|Болгария
Перший секретар посольства Росії в Болгарії нібито контактував з особами, які мають доступ до секретної інформації країни, а також Євросоюзу і НАТО. Що про нього відомо?
Про це пише Ігор Соловей на своїй сторінці у Facebook, передає ZIK.
Черговий шпигунський скандал у Європі, в центрі якого знову опинилися російські шпигуни (ага, ніколи такого не було і ось). Вже вдруге за місяць Болгарія ловить російських шпигунів-розвідників.
У понеділок, 28 жовтня, прокуратура Болгарії публічно вислала з країни першого секретаря посольства Росії в Болгарії за шпигунство (дипломати через імунітет не можуть піддаватися кримінальному переслідуванню). "Дипломат", за версією болгар, з вересня 2018 року "проводив регулярні конспіративні зустрічі з громадянами Болгарії і з керівним складом держорганізацій, які мають доступ до секретної інформації Болгарії, ЄС і НАТО".
Ім'я дипломата болгари не повідомили. На сайті посольства РФ в Болгарії на посаді першого секретаря вказані 9 осіб: Андрій Єгоров, Павло Жібуртович, Віталій Зелінський, Євген Меркулов, Олена Приходько, Володимир Русяєв, Максим Рибкін, Євген Тюсін, Дмитро Ярошенко.
Але.
За даними моїх дипломатичних джерел, висланим російським "шпигуном під прикриттям" є все-таки Володимир Русяєв.
Співрозмовники розповідають, що, по-перше, його посада традиційно закріплена за військовою розвідкою РФ - ГРУ Генштабу. І тут Русяев змінив іншого "кришевика" ГРУ - Олександра Горенкова.
По-друге, Русяєв не дуже приховував (особливо "підшофе") свою відомчу причетність на прийомах у посольствах дружніх Росії країн - де зовсім випадково "трудяться" його однокурсники по навчанню у військових ВНЗ.
Що цікаво, в інтернеті не вдалося знайти фотографій Русяєва - незважаючи на те, що він періодично брав участь як представник посольства у публічних заходах: дитячому танцювальному фестивалі в серпні, або виступі в болгарському університеті де він, як сказано в анонсі, "поділиться практичними аспектами своєї дипломатичної кар'єри".
Русяєва спіймали на тому, що він зустрічався з болгарськими громадянами - в тому числі з високопоставленими особами, які мають доступ до секретної інформації країни, а також Євросоюзу і НАТО. І намагався дістати інформацію в обмін на хабар.
Затримання Русяєва є результатом спільної роботи спецслужб кількох країн Євросоюзу, які розкрили "кришевиків" ГРУ в Європі - через їх любов до використання болгарських курортів в інтересах вербовочної роботи: особливо людей, що володіють доступом до грифованих документів. Знання ж відомчої належності посади, на якій працював Русяєв, тільки спростило стеження за ним і документування його незаконної діяльності. І, судячи з темпів, Русяєв не стане останнім у низці майбутніх затримань і висилок.
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