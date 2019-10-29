Перший секретар посольства Росії в Болгарії нібито контактував з особами, які мають доступ до секретної інформації країни, а також Євросоюзу і НАТО. Що про нього відомо?

Про це пише Ігор Соловей на своїй сторінці у Facebook, передає ZIK.

Черговий шпигунський скандал у Європі, в центрі якого знову опинилися російські шпигуни (ага, ніколи такого не було і ось). Вже вдруге за місяць Болгарія ловить російських шпигунів-розвідників.

У понеділок, 28 жовтня, прокуратура Болгарії публічно вислала з країни першого секретаря посольства Росії в Болгарії за шпигунство (дипломати через імунітет не можуть піддаватися кримінальному переслідуванню). "Дипломат", за версією болгар, з вересня 2018 року "проводив регулярні конспіративні зустрічі з громадянами Болгарії і з керівним складом держорганізацій, які мають доступ до секретної інформації Болгарії, ЄС і НАТО".

Ім'я дипломата болгари не повідомили. На сайті посольства РФ в Болгарії на посаді першого секретаря вказані 9 осіб: Андрій Єгоров, Павло Жібуртович, Віталій Зелінський, Євген Меркулов, Олена Приходько, Володимир Русяєв, Максим Рибкін, Євген Тюсін, Дмитро Ярошенко.

Але.

За даними моїх дипломатичних джерел, висланим російським "шпигуном під прикриттям" є все-таки Володимир Русяєв.

Співрозмовники розповідають, що, по-перше, його посада традиційно закріплена за військовою розвідкою РФ - ГРУ Генштабу. І тут Русяев змінив іншого "кришевика" ГРУ - Олександра Горенкова.

По-друге, Русяєв не дуже приховував (особливо "підшофе") свою відомчу причетність на прийомах у посольствах дружніх Росії країн - де зовсім випадково "трудяться" його однокурсники по навчанню у військових ВНЗ.

Що цікаво, в інтернеті не вдалося знайти фотографій Русяєва - незважаючи на те, що він періодично брав участь як представник посольства у публічних заходах: дитячому танцювальному фестивалі в серпні, або виступі в болгарському університеті де він, як сказано в анонсі, "поділиться практичними аспектами своєї дипломатичної кар'єри".

Русяєва спіймали на тому, що він зустрічався з болгарськими громадянами - в тому числі з високопоставленими особами, які мають доступ до секретної інформації країни, а також Євросоюзу і НАТО. І намагався дістати інформацію в обмін на хабар.

Затримання Русяєва є результатом спільної роботи спецслужб кількох країн Євросоюзу, які розкрили "кришевиків" ГРУ в Європі - через їх любов до використання болгарських курортів в інтересах вербовочної роботи: особливо людей, що володіють доступом до грифованих документів. Знання ж відомчої належності посади, на якій працював Русяєв, тільки спростило стеження за ним і документування його незаконної діяльності. І, судячи з темпів, Русяєв не стане останнім у низці майбутніх затримань і висилок.