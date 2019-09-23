ФСБ Росії заявила про затримання українця на адмінкордоні з анексованим Кримом
|13:01 29.10.2019
|Крым
Прикордонники російської ФСБ в анексованому Криму повідомили 29 жовтня про затримання громадянина України, який їхав на півострів із боєприпасами.
«В автомобільному пункті пропуску «Перекоп» при огляді транспортного засобу, який прибув з Херсонської області під кермуванням громадянина України 1960 року народження, в одній з сумок співробітники управління виявили кілька світлошумових патронів калібру 9 мм», – йдеться в повідомленні пресслужби ФСБ, передає Радіо Свобода.
У російському відомстві стверджують, що чоловік не зміг пояснити, чому везе боєприпаси.
Повідомляється, що набої вилучили, стосовно власника вирішується питання «про обрання міри адміністративного впливу».
Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.
Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункту в’їзду/виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».
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