ФСБ Росії заявила про затримання українця на адмінкордоні з анексованим Кримом

13:01 29.10.2019   Крым

Прикордонники російської ФСБ в анексованому Криму повідомили 29 жовтня про затримання громадянина України, який їхав на півострів із боєприпасами.

«В автомобільному пункті пропуску «Перекоп» при огляді транспортного засобу, який прибув з Херсонської області під кермуванням громадянина України 1960 року народження, в одній з сумок співробітники управління виявили кілька світлошумових патронів калібру 9 мм», – йдеться в повідомленні пресслужби ФСБ, передає Радіо Свобода.

У російському відомстві стверджують, що чоловік не зміг пояснити, чому везе боєприпаси.

Повідомляється, що набої вилучили, стосовно власника вирішується питання «про обрання міри адміністративного впливу».

Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункту в’їзду/виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».



Ще на цю тему:

09:00 16.10.2019
Пассажиропоток из Украины в Крым в сентябре значительно сократился
17:30 11.10.2019
"Граница" между оккупированными Крымом и Севастополем появится до конца года
08:01 07.10.2019
З початку року адмінмежу з Кримом перетнули більше двох мільйонів громадян
19:15 04.10.2019
"Укрзализныця" показала процесс строительства КПВВ Чонгар
17:01 27.09.2019
Бойовика міжнародного наркоугруповання затримали на адмінкордоні з Кримом
09:20 27.09.2019
ФСБ заявила про затримання двох українців на в'їзді в Крим
08:40 23.09.2019
Один з КПВВ на адмінкордоні з Кримом закривають для авто
08:20 23.09.2019
На КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" розпочали ремонтні роботи
13:01 11.09.2019
На адмінкордоні з Кримом затриманий бойовик "ДНР"
21:40 10.09.2019
У серпні адміністративну межу з АР Крим перетнули більше 400 тисяч осіб
08:40 29.08.2019
Оккупанты увеличат число сотрудников на админгранице Крыма
20:50 21.08.2019
На «Чонгарі» утворилася черга з понад 500 осіб у напрямку окупованого Криму
Новини
Азербайджан Азербайджан
16:41 29.10.2019
В Баку состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Беларуси
14:41 29.10.2019
Alstom запустил в коммерческую эксплуатацию в Азербайджане свой пассажирский локомотив
15:30 28.10.2019
США и Азербайджан обсудили двусторонние связи в Брюсселе / Фото
13:45 25.10.2019
Стратегические валютные резервы Азербайджана превысили 50 млдр долларов
Всі новини країни
Армения Армения
15:41 25.10.2019
Российские специалисты получат доступ в биолаборатории в Армении
16:45 24.10.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении прошел единый день артиллерийского огня
14:00 24.10.2019
Россия направила Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
11:20 24.10.2019
ЮВО: Летчики армейской авиации на российской базе в Армении выполнили пуски управляемых ракет
Всі новини країни
Болгария Болгария
15:41 29.10.2019
Шпигунський скандал у Європі: За що Болгарія вислала російського дипломата
19:15 28.10.2019
Скандал у Болгарії: дипломата посольства РФ звинуватили у шпигунстві
14:20 28.10.2019
Члены правящей партии Болгарии лидируют на выборах в крупнейших городах страны
12:45 25.10.2019
У Болгарії обрали нового генерального прокурора попри протести
Всі новини країни
Греция Греция
16:00 28.10.2019
Агентство S&P повысило кредитный рейтинг Греции
16:41 25.10.2019
На півночі Греції у водопровідній воді виявили уран
14:45 23.10.2019
У Греції катер берегової охорони зіткнувся з човном мігрантів, загинула дитина
09:00 22.10.2019
Экипаж патрульного корабля ЧФ принял участие в торжественных мероприятиях в греческом порту
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:45 28.10.2019
Парламент Грузии рассматривает конституционные изменения по выборам
13:00 28.10.2019
ЮВО: В Абхазии расчеты ЗРК отразили налет штурмовой авиации условного противника
10:30 28.10.2019
Американская компания Conti International покидает проект Анаклия
08:15 28.10.2019
Генсек НАТО встретился с главой грузинского оборонного ведомства / Фото
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:41 29.10.2019
Кишинів оголосив молдавського олігарха Плахотнюка в міжнародний розшук
09:45 25.10.2019
Росія відмовилась збільшити експортні квоти для Молдови
15:45 22.10.2019
Парламент Молдовы выступает за процесс многостороннего сотрудничества в Черноморском регионе
12:41 21.10.2019
Проросійський і проєвропейський кандидати виходять у другий тур в боротьбі за крісло мера Кишинева
Всі новини країни
Россия Россия
15:21 29.10.2019
Портовый оператор из ОАЭ, работающий в “Южном” и “Черноморске”, покупает Дальневосточное морское пароходство
15:11 29.10.2019
Кремль висунув умову Україні для домовленості про газ
21:00 28.10.2019
На Каспийской флотилии РФ завершена итоговая проверка
20:45 28.10.2019
Две субмарины-носители "Калибров" будут заложены на "Адмиралтейских верфях" 1 ноября
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:41 29.10.2019
Румунія: кандидата в Єврокомісію запропонував уряд у відставці – президент лютує
19:50 24.10.2019
У Румунії представили новий склад уряду
11:15 22.10.2019
НАТО проводит масштабные международные учения в Черном море
17:21 21.10.2019
У Румунії потрапив в ДТП автобус з українськими туристами
Всі новини країни
Турция Турция
10:45 28.10.2019
Комісар ЄС закликає скоротити європейські виплати Туреччині
07:50 28.10.2019
В Турции спущен на воду траулер проекта ST-192 "Владимир Лиманов" / Фото
19:21 25.10.2019
Туреччина і Росія близькі до угоди про купівлю винищувачів Су-35 - ЗМІ
14:41 25.10.2019
Amnesty International: Анкара насильно висилає біженців в райони бойових дій
Всі новини країни
Украина Украина
19:21 29.10.2019
В інфраструктуру Маріупольського порту залучили 1,3 млрд грн інвестицій, - Криклій
19:01 29.10.2019
Елладська церква надіслала ПЦУ офіційний лист про визнання
18:21 29.10.2019
Зеленський відкрив офіс проектів Євросоюзу в Маріуполі
18:01 29.10.2019
"Голос" ініціював створення спецкомісії для повернення окупованих територій
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд