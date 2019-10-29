В порту Одессы пришвартовались военные корабли четырех стран НАТО
|12:10 29.10.2019
|Украина
В рамках визита в Украину Североатлантического Совета альянса в Одессу во вторник, 29 октября, зашли четыре минных тральщика стран НАТО.
Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации.
Среди военных кораблей – испанский ESPS "Sella", румынский "Ros Lupu Dinescu", болгарский BGS "Shkval" и итальянский ITS "Numana". Войдя в порт, они пришвартовались у Морвокзала. Также у причала Морвокзала находится флагман украинских ВМС "Гетман Сагайдачный".
В Одессу зашли четыре минных тральщика стран НАТО
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба акцентировал внимание на том, что заход кораблей НАТО в Одессу – это "политический сигнал поддержки ВМС Украины".
Напомним, что члены Североатлантического Совета НАТО, – представители всех 29 государств альянса – посетят Украину вместе с генсеком Йенсом Столтенбергом.
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