В рамках визита в Украину Североатлантического Совета альянса в Одессу во вторник, 29 октября, зашли четыре минных тральщика стран НАТО.

Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации.

Среди военных кораблей – испанский ESPS "Sella", румынский "Ros Lupu Dinescu", болгарский BGS "Shkval" и итальянский ITS "Numana". Войдя в порт, они пришвартовались у Морвокзала. Также у причала Морвокзала находится флагман украинских ВМС "Гетман Сагайдачный".

В Одессу зашли четыре минных тральщика стран НАТО

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба акцентировал внимание на том, что заход кораблей НАТО в Одессу – это "политический сигнал поддержки ВМС Украины".

Напомним, что члены Североатлантического Совета НАТО, – представители всех 29 государств альянса – посетят Украину вместе с генсеком Йенсом Столтенбергом.