Мариуполе на форуме «RE: THINK invest in Ukraine» подпишут несколько крупных меморандумов .

Об этом в эксклюзивном интервью «Мариупольскому телевидению» рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает MRPL.CITY.

«Мы ожидаем, что здесь, на форуме, будут и вице-президент Всемирного банка, и вице-президент Европейского банка реконструкции и развития. Сюда приедут много собственников больших компаний, которые уже инвестируют в Украину десятки миллиардов гривен. Я думаю, что на этом событии концентрация людей, которые привыкли менять мир, может стать «точкой» отсчета возрождения не только Мариуполя, но и всей страны», – рассказал Алексей Гончарук.

По его словам, на форуме будет свыше 700 гостей, представят несколько масштабных проектов и подпишут ряд крупных меморандумов.

«Будут представлены несколько «громких» инвестиционных проектов и подписаны меморандумы – больше десяти документов общей суммой более одного миллиарда долларов. Мы ожидаем, что выступят люди, которые руководят десятками миллионов – именно им презентуют больше сотни проектов», – отметил премьер-министр.

Алексей Гончарук подчеркнул, что необходимо, чтобы в следующем году подобный форум был еще масштабней, однако сегодня правительство попробует поставить настолько высокую планку, чтобы преодолеть ее было максимально сложно.

Премьер-министр также отметил, что Мариуполь местом проведения события был выбран неслучайно.

«Мариуполь – это символический город. Мы хотим показать, что инвестировать можно не только в Украину, а и в те регионы, которые имеют существенные риски. Все знают, что до сих пор не работает мариупольский аэропорт – люди боятся, что будут сбивать самолеты, что снова начнут стрелять и беда никогда отсюда не уйдет. Я считаю, что нам необходимо сделать все возможное, чтобы люди в Мариуполе забыли, что такое война и начали развиваться», – подытожил Алексей Гончарук.

Ранее сообщалось, что форум в Мариуполе продлится два дня. На сайте «RE:THINK. Invest in Ukraine» можно узнать о спикерах, просмотреть программу и зарегистрироваться на сам форум.