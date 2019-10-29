В оккупированных Красноперекопске и Армянске люди дышат «химией»
|12:21 29.10.2019
|Крым
В городах северного Крыма стабильно фиксируется повышенный уровень хлористого водорода в воздухе.
Так, согласно данным еженедельного мониторинга атмосферного воздуха в городах оккупированного Крыма, повышенное загрязнение установлено в Армянске и Красноперекопске, передает Флот2017.
Отметим, что на фоне снимаемых показателей повышенное загрязнение дают химические выбросы – хлористый водород.
По данным наблюдений 2-х стационарных постов крымского «гидрометцентра», расположенных в Армянске, за период 21 – 28 октября 2019 года установлены показатели стандартного индекса по оксиду углероду – 1, по диоксиду азота – 1, по хлористому водороду – 3, что соответствует повышенному уровню загрязнения атмосферного воздуха.
В г. Красноперекопске на прошлой неделе была отмечена схожая ситуация: стандартный индекс оксида углерода – 1, диоксида азота – 1, хлористого водорода — 3.
Для составления характеристики специалисты использовали показатель качества воздуха «стандартный индекс»:
СИ — наибольшая измеренная за короткий период времени концентрация примеси, деленная на ПДКм.р., из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.
Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырем градациям значений СИ в соответствии с таблицей
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