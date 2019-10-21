В оккупированном Крыму завершился "IX Всероссийский саммит виноделов".

Как передает корреспондент РИА «Новый День», право проведения мероприятия у традиционной площадки – завода Абрау-Дюрсо в одноименном поселке Краснодарского края перехватило так называемое, ПАО «Массандра», расположенное в оккупированной Ялте. В этом году винзавод отмечает 125-летие с момента своего основания. Этот факт стал формальной причиной того, что саммит перенесли в оккупированный Крым.

Однако в кулуарах профильного форума его участники высказали предположение, что в следующем году единственное винодельческое предприятие в аннексированном Крыму, оставшееся в госсобственности, разделит судьбу «Нового Света» и уйдет с молотка. А потенциальные "владельцы", якобы, не хотят видеть у руля «Массандры» ее нынешнего руководителя Янину Павленко. И разрешение принять винодельческий саммит – некий прощальный подарок (в подтверждение своей версии отраслевые эксперты привели тот факт, что в ходе саммита Павленко включили в новый состав Совета российской Ассоциации виноделов и виноградарей – должность во многом представительская).

Готовится к форуму начали за несколько месяцев, однако в результате не все, мягко скажем, прошло гладко. Выставку достижений предприятий виноградарско-винодельческой отрасли, к примеру, разместили в центральной галерее энотеки «Массандры», а проще говоря, в подвале. В ограниченное пространство без окон длиной 150 метров и шириной всего 5 метров в буквальном смысле втиснули около двух десятков стендов с образцами вина, коньяков и другого крепкого алкоголя.

После торжественного открытия мероприятия в подземелье отправилось сразу несколько сотен человек. В попытке найти лучший ракурс в потемках фотографы едва не уронили стенд виноделов Кубани.

Как отметили сами участники экспозиции, более неудачного места для демонстрации их продукции найти сложно, ведь из-за духоты, тесноты и темноты невозможно соблюсти главные принципы дегустации.

«Здесь очень темно, поэтому сразу же не соблюдается первое правило – оценка цвета вина, его прозрачности. Из-за наличия посторонних запахов, а здесь и сыр, и сухофрукты, и запах пота, и просто душно, так как людей очень много в узком пространстве, теряется ароматика. Из-за толкотни невозможно сосредоточиться на ощущениях и послевкусии», – пожаловалась представитель одного из винодельческих предприятий оккупированного Восточного Крыма Мария Волосенко.

А из-за шума сомелье приходилось перекрикивать друг друга, что тоже плохо ассоциируется с «благородным процессом знакомства с новым вином».

«В «Абрау-Дюрсо» все происходит на открытом воздухе. Или, если погода плохая, то устанавливают большой светлый шатер. Непонятно, почему здесь так не сделали», – поделился экс-президент российской Ассоциации виноделов и виноградарей, а ныне совладелец винодельни под Севастополем Валерий Логинов.

«Организация на три с минусом», – подвели итог гости.

