Україна підписала договір з Росією по риболовлі на Азовському морі

11:01 29.10.2019   Украина

Міністерство закордонних справ України підписало нову угоду з Росією про розподіл квот на вилов риби в Азовському морі.

Про це йдеться у матеріалі Цензор.НЕТ, передає Український мілітарний портал.

МЗС посилається на положення Конвенції ООН.

Питання підготовки і підписання протоколу про рибальство в акваторії Азовського моря МЗС назвав винятковою компетенцією Державного агентства рибного господарства України.

МЗС не коментує питання про те, за якими адмінкордонами буде розподілено квоти, і чи означає ця угода фактичне визнання кордонів, на яких наполягає РФ, вимагаючи визнати Крим російською територією.

Минулого року внаслідок прямого втручання низки народних депутатів, члени російської делегації були змушені покинути Україну ні з чим.

Нагадаємо, що окрім розподілу квот на риболовлю, в рамках договору відбувається дослідження акваторії Азовського моря.

Дослідження здійснюються профільним російським Азовським науково-дослідним інститутом рибного господарства, що після анексії Криму, також є відповідальним за рибний промисел в прибережних водах окупованого півострова:

Зона відповідальності Азовського науково-дослідного інституту рибного господарства з їх офіційного сайту

 



Ще на цю тему:

18:15 24.10.2019
Чубаров закликає до широкого обговорення ситуації з рибальством в Азовському морі
12:30 10.10.2019
Україні виділили національну квоту на вилов морського окуня в 2020 році
21:55 30.08.2017
Bureau Veritas будет сертифицировать украинские рыболовные суда
08:14 31.01.2017
ГКРС реалізує в Україні масштабний проект із наукових досліджень Чорного моря
12:00 07.09.2016
В Одесской области заработает рыбный патруль: инспекторов выберут на конкурсе
14:16 17.08.2016
В Одессе пограничники задержали лодку с 700 кг мидий
17:43 09.08.2016
На новом предприятии в Одесской области будут перерабатывать мясо рапаны и медуз для Японии и Вьетнама
14:20 08.08.2016
В Тилигульском лимане количество видов рыб сократилось в 3 раза
10:45 08.08.2016
В Теплодаре готовят к запуску предприятие по переработке морепродуктов на 600 рабочих мест
08:18 03.08.2016
На Азове мор бычка. Пляжи в Щелкино усыпаны мертвой рыбой / Фото
12:43 20.06.2016
На побережье Одессы обнаружили осьминога / Фото
14:57 25.05.2016
Азовское море утратило ценные породы рыб
Новини
Азербайджан Азербайджан
16:41 29.10.2019
В Баку состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Беларуси
14:41 29.10.2019
Alstom запустил в коммерческую эксплуатацию в Азербайджане свой пассажирский локомотив
15:30 28.10.2019
США и Азербайджан обсудили двусторонние связи в Брюсселе / Фото
13:45 25.10.2019
Стратегические валютные резервы Азербайджана превысили 50 млдр долларов
Всі новини країни
Армения Армения
15:41 25.10.2019
Российские специалисты получат доступ в биолаборатории в Армении
16:45 24.10.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении прошел единый день артиллерийского огня
14:00 24.10.2019
Россия направила Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
11:20 24.10.2019
ЮВО: Летчики армейской авиации на российской базе в Армении выполнили пуски управляемых ракет
Всі новини країни
Болгария Болгария
15:41 29.10.2019
Шпигунський скандал у Європі: За що Болгарія вислала російського дипломата
19:15 28.10.2019
Скандал у Болгарії: дипломата посольства РФ звинуватили у шпигунстві
14:20 28.10.2019
Члены правящей партии Болгарии лидируют на выборах в крупнейших городах страны
12:45 25.10.2019
У Болгарії обрали нового генерального прокурора попри протести
Всі новини країни
Греция Греция
16:00 28.10.2019
Агентство S&P повысило кредитный рейтинг Греции
16:41 25.10.2019
На півночі Греції у водопровідній воді виявили уран
14:45 23.10.2019
У Греції катер берегової охорони зіткнувся з човном мігрантів, загинула дитина
09:00 22.10.2019
Экипаж патрульного корабля ЧФ принял участие в торжественных мероприятиях в греческом порту
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:45 28.10.2019
Парламент Грузии рассматривает конституционные изменения по выборам
13:00 28.10.2019
ЮВО: В Абхазии расчеты ЗРК отразили налет штурмовой авиации условного противника
10:30 28.10.2019
Американская компания Conti International покидает проект Анаклия
08:15 28.10.2019
Генсек НАТО встретился с главой грузинского оборонного ведомства / Фото
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:41 29.10.2019
Кишинів оголосив молдавського олігарха Плахотнюка в міжнародний розшук
09:45 25.10.2019
Росія відмовилась збільшити експортні квоти для Молдови
15:45 22.10.2019
Парламент Молдовы выступает за процесс многостороннего сотрудничества в Черноморском регионе
12:41 21.10.2019
Проросійський і проєвропейський кандидати виходять у другий тур в боротьбі за крісло мера Кишинева
Всі новини країни
Россия Россия
15:21 29.10.2019
Портовый оператор из ОАЭ, работающий в “Южном” и “Черноморске”, покупает Дальневосточное морское пароходство
15:11 29.10.2019
Кремль висунув умову Україні для домовленості про газ
21:00 28.10.2019
На Каспийской флотилии РФ завершена итоговая проверка
20:45 28.10.2019
Две субмарины-носители "Калибров" будут заложены на "Адмиралтейских верфях" 1 ноября
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:41 29.10.2019
Румунія: кандидата в Єврокомісію запропонував уряд у відставці – президент лютує
19:50 24.10.2019
У Румунії представили новий склад уряду
11:15 22.10.2019
НАТО проводит масштабные международные учения в Черном море
17:21 21.10.2019
У Румунії потрапив в ДТП автобус з українськими туристами
Всі новини країни
Турция Турция
10:45 28.10.2019
Комісар ЄС закликає скоротити європейські виплати Туреччині
07:50 28.10.2019
В Турции спущен на воду траулер проекта ST-192 "Владимир Лиманов" / Фото
19:21 25.10.2019
Туреччина і Росія близькі до угоди про купівлю винищувачів Су-35 - ЗМІ
14:41 25.10.2019
Amnesty International: Анкара насильно висилає біженців в райони бойових дій
Всі новини країни
Украина Украина
19:21 29.10.2019
В інфраструктуру Маріупольського порту залучили 1,3 млрд грн інвестицій, - Криклій
19:01 29.10.2019
Елладська церква надіслала ПЦУ офіційний лист про визнання
18:21 29.10.2019
Зеленський відкрив офіс проектів Євросоюзу в Маріуполі
18:01 29.10.2019
"Голос" ініціював створення спецкомісії для повернення окупованих територій
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд