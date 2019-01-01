Міністерство закордонних справ України підписало нову угоду з Росією про розподіл квот на вилов риби в Азовському морі.

Про це йдеться у матеріалі Цензор.НЕТ, передає Український мілітарний портал.

МЗС посилається на положення Конвенції ООН.

Питання підготовки і підписання протоколу про рибальство в акваторії Азовського моря МЗС назвав винятковою компетенцією Державного агентства рибного господарства України.

МЗС не коментує питання про те, за якими адмінкордонами буде розподілено квоти, і чи означає ця угода фактичне визнання кордонів, на яких наполягає РФ, вимагаючи визнати Крим російською територією.

Минулого року внаслідок прямого втручання низки народних депутатів, члени російської делегації були змушені покинути Україну ні з чим.

Нагадаємо, що окрім розподілу квот на риболовлю, в рамках договору відбувається дослідження акваторії Азовського моря.

Дослідження здійснюються профільним російським Азовським науково-дослідним інститутом рибного господарства, що після анексії Криму, також є відповідальним за рибний промисел в прибережних водах окупованого півострова:

Зона відповідальності Азовського науково-дослідного інституту рибного господарства з їх офіційного сайту