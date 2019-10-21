В окупованій Феодосії в місці, де раніше в Чорне море впадав каналізаційний стік, стали зливати перероблені виноматеріали.

Підтверджують кадри опублікував прихильник анексії Криму Олександр Таліпов в Facebook, передає УНІАН.

"Судячи з усього, якийсь винзавод (цікаво який, в межах Феодосії є тільки один) злив у лівньовку виноматеріали. Чекаємо заяви, що це після дощу екологічна чиста водиця з травками", – написав він.

За словами блогера Олександра Гірського, ввечері понеділка замість фіолетової рідини в море знову стали скидати нечистоти.

"Тим часом я приїхав до набережної і подивився, що відбувається. Фіолетова рідина більше не ллється, але ллється вода з запахом лайна, що означає – ситуація стабілізувалася", – написав він у Facebook.

"Аналогічна історія трапилася півтора року тому в Коктебелі, коли місцевий завод тиждень лив винний матеріал, пави прямо в море. Цього літа фонтан лайна вирвався прямо на пляжі", – додав блогер.