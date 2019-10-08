Кабинет министров на выездном заседании в Мариуполе в понедельник утвердил границы территории и акватории Мариупольского морского порта.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, передают Порты Украины.

«Сегодняшнее решение правительства является важным не только для определения пунктов пропуска на территорию порта, а главное — для инвесторов становится понятным, что является территорией порта, с которым они планируют реализовывать совместные проекты. Привлечение инвестиций требует соблюдения всех формальностей закона. Решение правительства влечет правовую определенность при осуществлении хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования, работающих или намеренных работать на территории порта», — отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Кроме того, Кабмин принял решение о включении прилегающего водного пространства морского терминала ООО «СРЗ» (Азовский судоремонтный завод) к уже определенным границам акватории порта. Это важно для обеспечения безопасности судоходства и контроля за соблюдением безопасности в акватории порта.

Согласно сообщению, Мариупольский порт не имел утвержденных границ с 2013 года.

Мариупольский морской порт расположен в северо-западной части Таганрогского залива Азовского моря, в 14 милях от входа в залив. Акватория порта включает внутренний и внешний рейды. Количество грузовых причалов — 18, длина грузового причального фронта — 3,657 километра. Согласно реестру АМПУ, единственным оператором порта является ГП «Мариупольский морской торговый порт».

Мариупольский морской порт в 2018 году сократил грузооборот по сравнению с 2017 годом на 9,6% — до 5,887 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морских портов Украины составил 4,4% против 4,9% в 2017 году.