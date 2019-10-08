Білорусь шукає шляхи заміщення російської нафти, розглядаючи варіанти її поставок з різних регіонів світу через порти України і країн Балтії.

Про це заявила заступник голови концерну “Белнефтехим” Світлана Гуріна в опублікованому у вівторок інтерв’ю виданню “СБ. Білорусь сьогодні”, пише УНН.

“Питанням альтернативних поставок нафти ми займаємося не перший рік. Розглядаємо можливість поставки сировини з країн СНД, Близького Сходу, Африки до наших НПЗ як через українські порти, так і через порти Прибалтики”, — зазначила заступник голови концерну.

За словами Гурін, білоруській стороні зрозумілі транспортні коридори, “однак рішення буде прийматися тільки в тому випадку, якщо альтернативні поставки будуть економічно ефективні”. “Але зверну увагу: у міру здійснення податкового маневру і зближення ціни на російську нафту зі світовою ціною привабливість альтернативних поставок буде зростати”, — сказала заступник голови “Белнефтехима”. Вона також підкреслила, що “заміна російської нафти на будь-яку іншу не спричинить за собою зміни якості палива”.

Білорусь шукає альтернативу російським постачанням нафти в зв’язку з ростом її вартості на тлі проведеного РФ податкового маневру в нафтовій сфері. Мінськ хоче компенсації втрат від погіршення умов торгівлі нафтою, а Москва у відповідь запропонувала поглибити інтеграцію відповідно до договору про Союзну державу 1999 року. Білоруський Мінфін підрахував, що втрати бюджету від реалізації податкового маневру в РФ в 2019 році складуть близько 400 млн доларів.