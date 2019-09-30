«Глава» оккупированного Крыма Сергей Аксёнов уволил «главу» так называемого «Госкомитета по межнациональным отношениям» Ленура Абдураманова.

Ленур Абдураманов возглавил «Госкомнац» в октябре 2017 года. До этого Абдураманов руководил сектором по вопросам межнациональных отношений в «администрации» Феодосии, передает ATR.

Накануне его назначения на этот пост стало известно об отставке коллаборациониста Заура Смирнова. Позже стало известно, что он написал заявление об отставке с поста «председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан» в оккупированном Крыму по требованию «главы» полуострова Сергея Аксенова.

Напомним, в начале октября оккупанты в Крыму переименовали «Государственный комитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан» в «Государственный комитет по делам межнациональных отношений».

Ранее в оккупированном Крыму создали новый комитет «по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии». В его названии также решили не использовать слово «депортированный».

Тогда «спикер» крымского «парламента» Владимир Константинов заявил, что «люди уже должны жить в нормальной реальности, быть полноценными гражданами».