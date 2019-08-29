«Олександр Охрименко» зараховано до складу ВМС

08:51 29.10.2019   Украина

До складу українських ВМС ЗС України зараховано пошуково-рятувальне судно «Олександр Охрименко», що у серпні цього року було передане Міністерством інфраструктури України.

Про це повідомляє Ukrainian Military Pages з посиланням на наказ Міністра оборони України від 18 жовтня 2019 року № 539 “Про зарахування до складу Військово-Морських Сил ЗС України судна забезпечення”

Приймання судна здійснювалось комісією на чолі з командувачем ВМСУ, що була призначена наказом МОУ від 29.08.2019 №485.

30 вересня пошуково-рятувальне судно «Олександр Охрименко» передане Міністерством інфраструктури до Військово-Морських Сил ЗС України, прийшло з порту Южного до Одеси.

Міністерство інфраструктури України передало Військово-Морським Силам Збройних Сил України пошуково-рятувальне судно «Олександр Охрименко» 29 серпня 2019-го року, з розпорядження Адміністрації морських портів України.

Аварійно-рятувальне судно проекту 2262 «Олександр Охрименко» було побудоване на сінгапурській судноверфі Keppel Fels для СРСР. Спуск на воду відбувся у 1987 році як «Светломор-4».

Наприкінці 1992 року його зарахували до складу експедиційного загону аварійно-рятувальних і підводно-технічних робіт Чорноморського морського пароплавства, а в 2012 році воно отримало нове ім’я «Олександр Охрименко» і перейшло до складу Морської аварійно-рятувальної служби (МАРС). Пізніше судно передали в розпорядження Адміністрації морських портів України.

У 2016 році АМПУ провела тендер по визначенню підрядника ремонту судна. Перемогла компанія ТОВ «Міленіум Меритайм», яка зобов’язалася відремонтувати його за 49 млн. грн. Після завершення ремонту АМПУ перерахувало гроші, але не всі – кілька мільйонів «зникли».

29 серпня 2017 року департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України та Головне управління контррозвідки СБУ заявили про початок досудового розслідування за фактом заволодіння та розтрати державних коштів в особливо великих розмірах. Відповідальність за це діяння передбачено частиною 5 статті 191 КК України.

Не дочекавшись залишку грошей за фактично завершений ремонт, «Міленіум Меритайм» звернулося до господарського суду з позовом про стягнення заборгованості та виграло судову справу. Обидві інстанції підтвердили: АМПУ заборгувало фірмі більше 3 млн грн.

У грудні 2018-го року Солом’янський райсуд Києва зняв арешт з аварійно-рятувального судна «Олександр Охрименко» для передачі його у ВМС ЗС України.

Короткі технічні характеристики судна:

Водотоннажність: 1258 тонн (порожнім) 2258 тонн (повна)
Довжина: 61 метри
Ширина: 14 метри
Осадка: 3,7 м (порожнім), 4,5 (повним)
Висота борту: 6 метри
Енергетична установка: дизельна, Wartsila 8R22HFD (2 по 1300 кВт); 3 дизель-генератори Volvo Penta (по 190 кВт)
Дальність ходу: 5800 миль
Швидкість: до 12 вузлів (6 вузлів економічний хід)
Автономність: до 30 діб
Екіпаж: 26 осіб (проектна), 37 максимальна (по кількості місць в каютах).



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