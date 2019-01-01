ФГВФО розраховує продати стадіон "Чорноморець" в Одесі на наступних торгах, інтерес проявили іноземні інвестори

08:37 29.10.2019   Украина

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) розраховує на успішне проведення призначеного на 14 листопада повторного голландського аукціону з продажу центрального стадіону "Чорноморець" в Одесі.

"Наступні торги щодо стадіону "Чорноморець" призначені на 14 листопада. Водночас ми маємо підстави розраховувати, що вони будуть успішними, оскільки вже є реальні зацікавлені в придбанні учасники", - повідомила в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" голова ФГВФО Світлана Рекрут у кулуарах VIII Українського банківського форуму The Banking 50 у Києві.

Як повідомила в понеділок прес-служба ФГВФО з посиланням на дані організатора торгів ТОВ "Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн", інтерес до стадіону зріс.

"Його (інтерес - ІФ) проявили близько десяти потенційних інвесторів, половина з яких іноземні, і вони мають усі можливості поборотися за активи на найближчих торгах. Представники деяких міжнародних груп нещодавно побували в Одесі аби оглянути стадіон та його інфраструктуру", - йдеться в повідомленні.

За словами Рекрут, у портфелі фонду залишилося лише декілька великих об'єктів нерухомості на продаж.

"У нас є великий офісний центр в Одесі на вул. Гагаріна та вул. Тараса Шевченка. Є поки що стадіон "Чорноморець" - найбільший об'єкт нерухомості в нашому портфелі, і ще кілька офісних будівель у Києві - на Дружби народів (офіс Дельта Банку), приміщення банку "Надра" та декілька менш значимих офісних об'єктів. Але загалом усі знакові великі ринкові об'єкти нерухомості продано, і це логічно, адже всі банки вже фактично проходять завершення процедури ліквідації", - пояснила голова ФГВФО.

Згідно з повідомленням на сайті фонду, аукціон із продажу пулу активів неплатоспроможного АТ "Імексбанк", до складу яких входить стадіон на вул. Маразліївській, 1/20, відбудеться 14 жовтня 2019 року на майданчику "Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн" (дочірня компанія FFN). Стартова ціна продажу не змінилася і становитиме, як і на торгах 10 жовтня, 733,25 млн грн. Мінімальна ціна продажу - 366,6 млн грн.

Як повідомлялося, стадіон "Чорноморець", окрім спортивної частини, включає бізнес-центр із рестораном загальною площею 10,7 тис. грн, фітнес-центр (4,3 тис. кв. м), готель (9,8 тис. кв. м), підземний паркінг тощо.

Остання повна реконструкція стадіону відбулася в 2011 році. Стадіон "Чорноморець" дає змогу розмістити на трибунах понад 34 тис. осіб. Значна частина трибун захищена від опадів.

Як повідомлялося, стартова ціна реалізації цього пулу активів - 733,25 млн грн, що вп'ятеро нижче за первинну ціну (3,66 млрд грн). Раніше ці активи неодноразово виставляли на торги на "ProZorro.Продажі" і вже чотири рази через FFN, але до них так ніхто і не виявив цікавості, що призводить до зниження вартості, зазначили у ФГВФО. Водночас порівняно з попередніми торгами, які відбулися 26 вересня, ціна лота не змінилася.



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