Государственное учреждение (ГУ) «Госгидрография» и Государственная гидрографическая служба Грузии подписали Меморандум о дружбе и сотрудничестве.

Об этом сообщила пресс-служба «Госгидрографии», передают Порты Украины.

Целью этого Меморандума является создание основы для сотрудничества, укрепления связей между сторонами в обмене опытом и информацией по изучению истории маяков, сохранения маяков Украине и Грузии как исторического наследия, информирования общественности об их роли как объектов, обеспечивающих безопасность мореплавания. Документ подписали в понедельник начальник «Госгидрографии» Александр Щипцов и директор Государственной гидрографической службы Грузии Равиз Бабилуа в рамках визита украинской делегации в Грузию.

«Мы очень гордимся нашей дружбой с Грузией. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий призывает к сохранению и популяризации украинских маяков, потому что это уникальная часть нашего национального богатства и культурно-исторического наследия любой морской державы. В связи с этим и родилась идея дружбы между маяками наших стран и проект «Маяки-побратимы». Мы рады, что именно Грузия стала первой в этом проекте. Надеемся, что инновационность этой идеи будет иметь успех и такая «дружба маяков» будет появляться по всему миру», - сказал Александр Щипцов во время торжественного открытия памятной таблички на маяке в Батуми.

Удостоверять дружбу маяков Украины и Грузии будет символическая памятная табличка с изображением маяков и историей подписания Меморандума. Табличку уже открыли на маяке в Батуми, а затем такая же табличка появится фасаде Санжийського маяка в Одесской области. Кроме того, специалисты «Госгидрографии» будут рассказывать о содружестве служб туристам и посетителям.

ГУ «Госгидрография» — научно-производственный комплекс, специализирующийся на научно-технической деятельности в сфере навигации, гидрографии и океанографии, обеспечивает выполнение международных обязательств Украины по навигационно-гидрографическому обеспечению мореплавания. Относится к сфере управления Министерства инфраструктуры.