ГП «Морречсервис», созданное Государственной службой морского и речного транспорта Украины (Морской администрацией), в среду планирует открыть центр обслуживания моряков в Мариуполе.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, передают Порты Украины.

Согласно пресс-анонсу министерства, открытие центра состоится при участии министра инфраструктуры Владислава Криклия, представителей Морской администрации, руководителей Донецкой областной государственной администрации и городских властей Мариуполя.

В сентябре 2019 года ГП «Морречсервис» открыло центр обслуживания моряков в Херсоне, в июле — в Измаиле, в мае — в Одессе.

В августе 2019 года ГП «Морречсервис» подписало договор о разработке и внедрении программы «Электронный кабинет моряка», начало работы которой планируется в ноябре нынешнего года.

ГП «Морречсервис» создано Морской администрацией 9 ноября 2018 года как государственное коммерческое предприятие, целью которого является осуществление вспомогательного обслуживания водного транспорта.