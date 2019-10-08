Морская администрация откроет центр обслуживания моряков в Мариуполе
|08:21 29.10.2019
|Украина
ГП «Морречсервис», созданное Государственной службой морского и речного транспорта Украины (Морской администрацией), в среду планирует открыть центр обслуживания моряков в Мариуполе.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, передают Порты Украины.
Согласно пресс-анонсу министерства, открытие центра состоится при участии министра инфраструктуры Владислава Криклия, представителей Морской администрации, руководителей Донецкой областной государственной администрации и городских властей Мариуполя.
В сентябре 2019 года ГП «Морречсервис» открыло центр обслуживания моряков в Херсоне, в июле — в Измаиле, в мае — в Одессе.
В августе 2019 года ГП «Морречсервис» подписало договор о разработке и внедрении программы «Электронный кабинет моряка», начало работы которой планируется в ноябре нынешнего года.
ГП «Морречсервис» создано Морской администрацией 9 ноября 2018 года как государственное коммерческое предприятие, целью которого является осуществление вспомогательного обслуживания водного транспорта.
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