Україна може програти конкурентну боротьбу за європейських партнерів з "Газпромом"

10:30 29.10.2019   Украина

У понеділок, 28 жовтня, під час тристоронніх переговорів щодо транзиту газу територією України після 2019 року російська сторона порушувала питання надання дозволу для завершення будівництва "Північного потоку-2".

Про це повідомив керівник "Нафтогазу України" Андрій Коболєв на сторінці в Facebook, передає УНІАН

"Це питання порушувалося в двосторонньому форматі, де українська сторона не була присутня. Але, як мені повідомили джерела з Єврокомісії, серед аргументів "Газпрому" була одна цікава теза: "Наш проект (тобто "ПП2"), не лише суто комерційний, але й цілком проєвропейський, бо в ньому є європейські компанії-партнери. Ми готові ділитись прибутками від транспортування газу з вами". Саме тому дуже важливо розуміти перед голосуванням за проект закону 2239-1: збереження вікна для залучення партнера в капітал оператора ГТС - наш вагомий аргумент проти "ПП2". Ми не можемо програти конкурентну боротьбу за європейських партнерів з "Газпромом". Навіть на рівні декларацій. Дуже сподіваюсь, нас почують", - зазначив Коболєв.

Як повідомлялося раніше, віце-президент Єврокомісії Марош Шевчович заявив, що розчарований результатами тристоронніх переговорів між представниками України, ЄС і Росії про транзит газу, оскільки сторони не досягнули конструктивних домовленостей.

Єврокомісар зазначив, що він висунув сторонам пропозиції щодо обсягу транзиту газу і тарифів на його транспортування, але російська сторона не підтримала його.

 



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