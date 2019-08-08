Данілов зустрівся з послом Туреччини: обговорили безпекове і військове співробітництво

10:45 29.10.2019   Украина

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів зустріч з послом Турецької Республіки в Україні Ягмуром Ахметом Гюльдере. Під час зустрічі було обговорено найбільш актуальні питання двостороннього порядку денного.

Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу РНБО.

“Під час зустрічі Секретар РНБО України та посол Турецької Республіки в Україні обговорили питання двостороннього безпекового та військово-технічного співробітництва і висловилися за активізацію відповідних контактів. Було домовлено про конкретні кроки з активізації двостороннього співробітництва у цій сфері”, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що сторони констатували стратегічний та дружній характер двосторонніх відносин. Секретар РНБО України наголосив, що наша держава високо цінує підтримку з боку Туреччини територіальної цілісності та суверенітету України і вважає Турецьку Республіку своїм стратегічним партнером.

“Ми розраховуємо на подальшу підтримку Туреччини в питанні відновлення суверенітету України над нині окупованими частинами її території”, — зазначив О.Данілов, додавши, що Україна високо цінує підтримку Туреччини щодо кримських татар та Кримського півострову загалом.

Також повідомляється, що під час зустрічі як приклад успішного двостороннього партнерства у військово-технічній сфері Данілов навів закупівлю у минулому році шести турецьких ударних оперативно-тактичних безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2 виробництва компанії Baykar Makina, які поставлені на озброєння Збройних Сил України.

“Посол Турецької Республіки підкреслив важливість дружніх відносин з Україною для Туреччини та особисто для її Президента пана Ердогана. Посол Я. А. Гюльдере наголосив на незмінності позиції його країни у питаннях територіальної цілісності та суверенітету України, і наголосив, що його країна вбачає потужний потенціал у створенні та розвитку спільних двосторонніх проектів у сфері оборонної промисловості”, — додали у пресслужбі.

Нагадаємо, Данілова призначено керівником національного координаційного центру кібербезпеки.



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