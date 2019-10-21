У Росії суд переніс дату останнього слова у ялтинській «справі Хізб ут-Тахрір»
|08:45 29.10.2019
|Крым
Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону переніс дату останнього слова у ялтинській «справі Хізб ут-Тахрір» на 8 листопада 2019 року.
Про це в коментарі проекту Радіо Свобода повідомив адвокат Едем Семедляєв.
«Сьогодні на засіданні прокурор сказав свою репліку. Після цього хлопці оголосили, що готові до останнього слова. Однак, суддя, з невідомих нам причин, аргументувавши тим, що йому здається, що наші підзахисні не готові, оголосив перерву на два тижні, нібито для підготовки», – розповів адвокат.
Адвокат вважає, що суд навмисно затягує судовий процес. Коментарів сторони звинувачення немає.
Російські прокурори вимагають загалом 98,8 років позбавлення волі для шістьох фігурантів ялтинського «справи Хізб ут-Тахрір»: Мусліму Алієву – 20 років позбавлення волі, Інверу Бекірову – 20,6 років, Емір-Усеїну Куку – 15 років, Вадиму Сіруку – 15 років, Арсену Джеппарову – 13,6 років, Рефату Алімову – 14,6 років в’язниці.
Обвинувачені у цій справі були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинувачують у причетності до забороненої у Росії ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір».
Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії звільнити фігурантів ялтинського «справи Хізб ут-Тахрір».
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