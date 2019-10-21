Північноатлантична рада в Україні: оприлюднено детальний порядок денний візиту
|10:01 29.10.2019
|Украина
Рада Північноатлантичного альянсу (НАТО), яка на чолі з генсеком Йенсом Столтенбергом відвідає Україну 30-31 жовтня, повідомила про свій порядок денний під час візиту.
Про це йдеться у пресцентрі Альянсу, передає УНН.
Візит розпочнеться в Одесі 30 жовтня, де Столтенберг і посли країн НАТО відвідають постійну групу альянсу по мінному протидії (SNMCMG2).
“Чотири протимінних судна НАТО з Болгарії, Італії, Румунії та Іспанії будуть пришвартовані в Одеському порту в рамках патрулювання в Чорному морі”, — відзначили там. Крім того, Столтенберг виступить з промовою перед курсантами морської академії в Одесі.
На наступний день, 31 жовтня, генсек альянсу проведе в Києві засідання Комісії НАТО-Україна під головуванням президента України Володимира Зеленського та виступить з промовою в парламенті України.
“Генеральний секретар і постійні представники НАТО зустрінуться з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим, міністром закордонних справ Вадимом Пристайко та міністром оборони Андрієм Загороднюком”, — йдеться в заяві пресслужби альянсу.
Додається, що окремо заступник генсека Альянсу Мірча Джоане та посли НАТО окремо зустрінуться з Разумковим та головами парламентських фракцій. Делегація НАТО проведуть обід з віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитром Кулебою.
Зазначається, що постійні представники НАТО зустрінуться з представниками громадянського суспільства.
Програмою передбачено, що 30 жовтня о 13:50 відбудеться спільна заява Столтеберга та Кулеби в Одесі.
Додається, що виступ Столтенберга в “Одеській морській академії” заплановано приблизно на 15:40.
На наступний день відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО, яке розпочнеться у Києві о 9:30. Широкий загал зможе почути вітальні слова на початку засідання.
Вже об 11:00 відбудеться спільна зустріч з пресою Столтенберга і Зеленського.
Виступ генсека НАТО у парламенті запланований приблизно на 11:50.
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